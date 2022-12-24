7/24 şehirde yaşam

AKM'de 26 Aralık'tan 1 Ocak gününe kadar düzenlenen konserler, eski yıla veda niteliğinde...AKM, 27 Aralık'ta Anadolu'nun Derviş'i Yunus Emre'nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasınından ilham alınarak sahneye taşınan "Derviş" dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Anadolu'nun gözü, kulağı, söyleyen, konuşan dili olan Yunus Emre'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak hazırlanan 80 dansçının yer aldığı görkemli gösteri, büyük ozanın eşsiz mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.28 Aralık Çarşamba akşamı ise İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun Müslüm Gürses Şarkıları konseri olacak. Orkestranın solistliğini Enver Merallı üstlenecek.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Türk Telekom Opera Salonunda 30 Aralık'ta muhteşem bir yeni yıl konserini sanatseverlerle buluşturacak. İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra, piyano sanatçısı solist Melodie Zhao'ya eşlik edecek. Konserde, M. Arnold'ın Tam O'shanter Overture, S. Rachmaninov'un Paganini Varyasyonları ile D. Shostakovich'in Caz Süitleri No:2 eserleriyle yeni yıl karşılacak.Sanat Müziğinin Efsanesi Emel Sayın konser vermeye hazırlanıyor. 31 albüm ve 20 film çalışmasıyla Türk sanat müziğinin efsanelerinden Emel Sayın, 31 Ocak Salı saat 21.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek. "Rüyalar Gerçek Olsa", "Mavi Boncuk", "Olmaz Böyle Şey", "Feride" gibi ülkemizin müzik tarihine damgasını vuran parçalara kadife sesiyle hayat veren, sayısız filmiyle hafızalarımıza kazınan Türk sanat müziğinin efsanesi Emel Sayın, şarkılarıyla dinleyenleri geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkarmak için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne geliyor.Extimate Kolektif'in Claustrum başlıklı ikinci sergisi, 5 – 19 Ocak 2023 tarihleri arasında Saint-Michel ve Saint-Joseph Fransız Liseleri'nin ortak ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İstanbul'un iki yakasında, Ali Ateş Elmasoğlu, Büşra Çelik, Duru Dinç, Doruk Durlanık, Efna Güleç, Hazar Kertiş, Kadir Berkay Güleç, Naz Özkan ve Şirag Şeşetyan'ın işlerini bir araya getiren sergi, claustrum kavramını öznesi olarak benimsiyor. Claustrum sergisi, kapatılmanın ve sonrasında da açılmanın karşılıklı sürecinden doğacak anlam değişikliklerini ve bu değişiklikler sonucu ortaya çıkacak diyalektik gerilimi inceliyor: Kavram nörolojik kullanımından, işaret ettiği iç/dış ya da pozitif/negatif alan gibi formel tezahürüne kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınıyor.Nazan Kesal'ın tiyatroda hayran bırakan performansını izlemek için Ocak ayında epey fırsatınız olacak. Kesal, Yaralarım Aşktandır adlı tek kişilik oyunuyla, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı oynuyor. İran şiirinin isyankar sesi Füruğ Ferruhzad'ın nefesini, tiyatro sahnesine taşındığı bu hikayeyi izlemek için tarihler şöyle: 5 Ocak Besa Cevahir Sahnesi, 12 Ocak Fişekhane, 24 Ocak Moda Sahnesi, 30 Ocak Yunus Emre Kültür Merkezi...Modern sanat galerisi Red art İstanbul, 24 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında geleneksel karma yılbaşı sergisi "Tis' the season Tis' the ART" için kapılarını açıyor! 24 Aralık Cumartesi günü saat 17.00 itibariyle başlayacak olacak açılış partisinde sanatseverlere Subway Jazz Station müzikleri ile eşlik edecek. Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide'den oluşan geniş bir sanatçı kadrosunun eserlerinin görülebileceği yılbaşı sergisi, 7 Ocak'a kadar RED art istanbul'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.