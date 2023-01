İlkbahar öncesi indirim rehberi

Yeni bir yıla başladık ve yeni yıla adım attığımız bu ayın en güzel yanı bizleri indirimlerle karşılaması. Geçen yılın yorgunluğunu henüz üzerimizde hissettiğimiz, adım atacak halimizin pek de olmadığı ve bir yandan da bahar aylarının çabucak gelmesini beklediğimiz bu günlerde yapacak en iyi şey, yeni sezon için hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendimizi hazırlamak... "İdil iyi söylüyorsun da bu durumun ne alakası var modayla?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çok basit, bahar aylarına hem doğru beslenerek, hem spor yaparak hazırlanabilirsiniz. Hem bu soğuk akşamlarda içinizi bilgiyle dolduracak kitaplar okuyabilir, sinema tarihine damga vurmuş filmleri izleyebilirsiniz... Bununla beraber, bahar aylarına ekonomik olarak sizi zora sokmadan alışveriş çılgınlığına yakalanmadan dolabınıza, doğru ve yeni parçalar da ekleyebilirsiniz... Bu sayfayı bir süredir okuyorsanız biliyorsunuz ki bizim amacımız asla daha çok satın almanızı sağlamak değil. Önce vücudunuzla ve yaşam dengenizle uyumlu bir stil belirlemeniz, ardından hali hazırda elinizde bulunanları doğru bir şekilde kullanmanız ve sonra ihtiyaç duyduğunuz parçaları stratejik bir şekilde dolabınıza eklemeniz. Unutmayın alışveriş bir terapi yöntemi değil. Alışveriş yaparak sahip olmadığınız bir hayata, bir geçmişe, çevreye sahip olamazsınız... Alışveriş eğer akıllıca yapılmazsa sadece markalara ve bankalara yarar...Ayrıca hepimiz pandemi sürecinde anlamsızca alışveriş yapmanın kimseye faydası olmadığını gördük. Tekstil üretimi sırasında, tüm yıkanma süreçlerinde ve ardından çöpe döndüğü sırada sadece dünyaya ve dolayısıyla bizlere zarar veriyor bunu idrak ettik. Üzerinde 'çevreci' bir etiket duran bir parçayı satın alarak çevreci bir yaklaşım gerçekleştiremezsiniz. İhtiyacınız olan ve uzun ömürlü bir ürün alırsanız işte o zaman çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemiş olursunuz. "İdil uzun uzun anlattın yine. Nedir bu haftaki konumuz haydi söyle?" diyenlere tüm bu giriş yazısından sonra "alışveriş" yanıtını vereceğim için içim biraz garip açıkçası... Ama kabul edelim ocak ayı indirim ayı ve özellikle gelecek sezonda giyeceğiniz ve gerçekten ihtiyacınız olan parçaları satın alacaksanız mantıksal olarak en ekonomik dönem... Yani çevreye duyarlı, anlamsız bir şekilde atığa dönüşmeyecek ve yeni sezonda zevkle giyeceğiniz parçalar satın almak için en doğru zamandayız. Hadi o zaman gelin şu an indirimden satın alıp, ilkbahar-yaz sezonunda sezon trendlerine uygun bir şekilde rahatlıkla giyebileceğiniz parçaları seçmeye başlayalım.İlkbahar ve yaz sezonu aynı 2000'lerde olduğu gibi delice jean kombinlerle içiçe olacağız. Yavaş yavaş Hollywood yıldızlarının jean ve iddialı üstlerle kırmızı halı etkinliklerine katılmasının nedeni tam olarak bu. Biraz daha düşük belli göbeği ortaya çıkaran modeller önümüzdeki sezon çok popüler. Yırtık, hırpalanmış hatta lekeli gibi görünen modeller önümüzdeki günlerde ilgi görecek... İşte tam olarak bu nedenle indirimden jean parçalar almanın tam zamanı. Pantolon, ceket ve etek önümüzdeki sezon çok ama çok işinize yarayacak.Şöyle düşünün o eski filmlerdeki kadınlar gibi görünmeyi hangimiz istemeyiz ki... Tül, organza ve ipekler içinde vücudu saran bir elbise içinde eminim hepimiz kendimizi birer peri kızı hissederiz. Christopher Estebar, Coperni ya da Saint Laurent dendiğinde gözlerinizin önüne gelen tüm o elbiseleri düşünün ve o kıyafetlere benzeyen elbiseleri hem ilkbahar-yaz sezonu için hem de önümüzdeki günlerde katılacağınız davet, düğün, nişan gibi etkinlikler için alışveriş sepetine atın.Metalikler, gümüş tonlar bahar aylarında her yerde olacak. Beyaz ve jean'lerle çok yakışan bu tonları siz de rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. "Ah çok abartı durmasın" diyenlerdenseniz, sadece metalik tonlarda bir çanta ya da ayakkabı almak bile bir anda dolabınızın genel havasını değiştirecektir emin olun."İdil biliyoruz morlar çok popüler. Macenta senenin rengi ya başka bir renk almamız gerekirse o hangi renk olmalı sence?" diye soracak olursanız elma yeşili diyebilirim. O parlak, enerjik yeşil renk tonu, ilkbahar-yaz sezonunda çok popüler olacak. Şimdiden o tonlarda bir parçaya yatırım yapabilirsiniz.Etek, elbise, pantolon her ne alırsanız alın bol cep detaylı olmasına özen gösterin. Ancak bu durumda da unutmamamız gereken bir başka detay var: Fiziksel görüntümüz. Cep detayı neredeyse o bölge daha iri görünecektir, bu kesin bir bilgidir. Yani gidip de sizi olduğunuzdan daha kilolu bir parçaya tabii ki trend diye para vermeyin lütfen. Kalça ve basen bölgesinde toplanmış kilolarınız varsa bu kısımda cep detayları olan bir kıyafet satın almayın lütfen.Aslında kombinezon gibi parçaları hatırlatan ipek, saten ve danteller parçalar 2000'lerde olduğu gibi çok popüler desek daha doğru bir ifade olur. Tabii ki bu parçaları her vücut şeklinde, her yaşta ve her yerde giymek mümkün değil. Ancak siyah ipek ve dantel güzel bir bluz alsanız bu parçayı rahatlıkla jean'lerinizle tüm ilkbahar akşamlarında giyebileceğinizi söyleyebiliriz... Böyle bir üstü şık bir ceketle, güzel bir hırkayla hatta jean gömlekle kombinleyerek ortaya hoş bir görüntü çıkartabilirsiniz.Mini mini çantalarla hayatta kalmaya çalıştık. Tamam tatlıydı, pek sevimliydi ancak ne yazık ki de hiç kullanışlı değildi. Yani yapacak bir şey yok, akıllı olup bu sezon itibariyle yükselen trend olan dev çantalara yönelme zamanı. Benm gibi mini mini çantalarla rahat edemeyenlerdenseniz eminim siz de bu durumdan çok memnun olacaksınız.Benim en sevdiklerim.... Spor ayakkabısı kadar rahat ama jean'in bile bir anda daha tarz durmasını sağlayan bu ayakkabı modelleri önümüzdeki sezon popüler olacak. Etekle, elbiseyle, şortla, pantolonla, giydiğiniz her şeyle sizi bir anda şık bir Fransız kadını havasına bürünmenizi sağlayacak bu ayakkabı modeli, emin olun kısa sürede dolabınızın vazgeçilmezlerinden biri olacak.Mor rengin her tonu ilkbahar-yaz sezonunda da çok ama çok popüler. Bluzlar, elbiseler, pantolonlar aklınıza her ne geliyorsa gidin ve bu renkten olan parçalara bolca yatırım yapın. Fuşyalar, lilalar Akdeniz tipindeki kadınlara çok yakışıyor, bunu da sakın unutmayın.Etek ve elbiseler aynı 2000'lerde olduğu gibi asimetrik kesimlerle yeniden karşımızda. Yavaş yavaş hayatlarımıza giremeye başlayan bu modeller ilkbahar-yaz sezonunda genel bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin de bu tarz bir modele yatırım yapmanızın tam zamanı. Bu trend geçer geçmez de kıyafetinizin etek boyunu bir terzi müdahalesiyle yeniden bildiğimiz normallere döndürebileceğimizi de unutmayın.Örgüler, tığ işleri, örümcek ağı havası veren ipli örgüler çok ama çok popüler. Yani kış sezonundan bu tarz bir şeyler bulursanız yaz günleri için alın atın alışveriş sepetine. Sahilde bol bol giyeceğiniz bu parçalar için sezonda çılgın meblağlar ödemeyin bu vesileyle.Mini mini etekleri ne giymesi, ne de taşıması kolay. Vücudunuz ne kadar iyi olursa olsun ne yazık ki ilk önce bu durumu kabul etmemiz lazım. Şu an ve özellikle ilkbaharyaz sezonunda diz hizasındaki etekler yükselişte olacak.Hangi sezon olursa olsun kabul edelim beyazlar her zaman dolabımızda bulunması gereken parçalar. Yani beyaz gömlek, elbise, ceket, pantolon aklınıza ne gelirse bol bol alın dolabınıza atın. Beyaz renkle sorun yaşamazsınız, asla demode olmaz, asla sizi yarı yolda bırakmaz.