7/24 şehirde yaşam

YAPI Kredi bomontiada, HAPPENIN with you konser serisi, 21 Mart saat 20.30'da Cello Paradiso konseri ile yeniden başlıyor. Konser serisi kapsamında Şafak Erişkin, Didem Erken, Gülyar Balcı ve Dilbağ Tokay'dan oluşan Cello Paradiso sahne alacak. Konseri; orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan'ın yöneteceği söyleşi ve sanatçıların hazırladığı müzik listeleri eşliğinde gerçekleşecek olan "After-Classics Party" takip edecek.BEYOĞLU tarihinin yaşayan mirası Grand Pera, Dilbağ Tokay'ın Solo Viyolonsel Resitali'ne ev sahipliği yapıyor. Solo kariyerindeki CelloPianoDuo olarak NAXOS'dan çıkan Türk bestecilerin eserlerinden oluşan albümü, Cello Paradiso ile gerçekleştirdiği albüm ve konserleriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan, aynı zamanda eğitmen olarak yaptığı çalışmalarla birçok ödüle layık görülen viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay, Solo Viyolonsel Resitali ile 19 Mart Pazar günü Grand Pera Cercle d'Orient'daİstanbul Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart akşamı, Çanakkale Konseri ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde. Bu özel gün için hazırlanan konserin programında; Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" ( Düzenleme:Hüseyin Kaya ), Hasan Niyazi Tura'nın "Bayrak", Bujor Hoinic'in "Şehit Anası" ve "Acı Haber", Ulvi Cemal Erkin'in "Divan", Ahmet Adnan Saygun'un "Bozlak", Cemal Reşit Rey'in "Sarı Zeybek", Can Aksel Akın'ın düzenlemesi ile "Ben Bu Dağın Ağacıyım", İlhan Baran düzenlemesi ile "Köroğlu", Nevit Kodallı düzenlemesi ile "Bülbülüm Altın Kafeste", Turgay Erdener düzenlemesi ile "Selanik Türküsü", Hüseyin Kaya düzenlemesi ile; "Hey Onbeşli" , "Yemen Türküsü", "Allı Turnam", "Ninni", "Sabahın Seherinde", "Çökertme", "Efem", "Çanakkale Türküsü" konserde seslendiriliyor. Konserde; Gökhan Akyüz, Aslı Ayan, Kenan Dağaşan, Onay Günay, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Bülent Külekçi, Dilan Şaka, Ecem Arıcasoy Yazoğlu; Piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde sahnede olacaklar.ART50.NET ve Swissôtel The Bosphorus, İstanbul iş birliğiyle hazırlanan Bir Zamanlar sergisi, Cem Onat, Farzin Rahneshin ve Nursun Hafızoğlu'nun eserlerinden oluşuyor. Üç sanatçının geçmişin ve geleceğin kaygılarını benimseyerek kendi düzenlerindeki zaman algısını ve zaman akışının etkileri üzerine doğan tepkilerini soyut imgelemelerle hayata geçirdiği eserlerden oluşan sergi, soyut çağrışımlarla şimdinin ötesine ulaşarak, sanatseverleri dün, bugün ve yarın arasındaki ayrım ve zaman üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.SANAT aşığı bir derviş meşrep olarak tanımlanan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza'nın Üsküdar'ın farklı yüzlerini resmettiği eserlerden oluşan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi, geçtiğimiz gün açıldı. Sergi Nevmekan Sahil Galeri'de 7 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.