Gençlerin hızlı moda bağımlılığı dünyanın sonunu getirecek

"Hepimizi en çok şaşırtan jenerasyon hangisi oldu?" diye sorsam eminim tek bir ağızdan "Z jenerasyonu" dersiniz... 1996-2012 yılları arasında doğan ve şu anda yavaş yavaş iş hayatına adım atan bu jenerasyon tarihin gelmiş geçmiş en kafası karışık jenerasyonu olabilir... Bu jenerasyon bir yandan başvuru yapmayı planladıkları iş yerlerinin karbon emisyonunu kontrol edecek hatta doğaya sahip çıkmayan şirketlerde çalışmak istemeyecek kadar bilinçli bir yandan da saplantılı bir şekilde hızlı moda markalarına bağımlı...İşin en kötü yanı yapılan çeşitli üniversite araştırmalarında ya da kamuoyu yoklamalarında "Doğaya zarar verdiğini düşündüğünüz ancak tasarımlarını beğendiğiniz bir markadan alışveriş yapar mısınız?" sorusuna Z jenerasyonu dörtte üç oranında "Asla öyle bir markadan alışveriş yapmam" cevabını veriyor. Bu akademik saptamaya rağmen Z jenerasyonun neredeyse tüm üyeleri delice hızlı moda markalarından alışveriş yaparak doğaya zarar veriyor.Durum öyle bir halde ki bu söylediği farklı yaptığı farklı jenerasyon tüketim alışkanlıkları konusunda çeşitli yepyeni araştırmalar yapılmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde vintage satış platformu Z jenerasyonu hakkında yaptığı son araştırmayı yayınladı. Aslına bakarsanız Z jenerasyonunun yüzde 65'i gerçekten de daha uzun süre giyebileceği ve daha kaliteli ürünler satın almak istediklerini söylüyor. Ancak iş uygulamaya gelince üçte biri kendisini hızlı moda markalarına bağımlı olarak tarif ediyor. Ve 5'te 2'si aldıkları kıyafetleri sadece bir kez giymekten hoşlandığını söylüyor. İngiliz Sheffield Hallam Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre de genç İngilizlerin yüzde 90'ı hızlı moda markalarından alışveriş yapmayı ve bu şekilde trendleri daha yakından takip ettiklerini söylüyor. Araştırmaya katılanların ancak yüzde 16'lık kesimi tek bir sürdürülebilir moda markası ismi verebiliyor..."Peki neden böyle oldu bu jenerasyon?" diye soracak olursanız onun da cevabı basit aslında... Sosyal medya zehirlenmesi kısaca... Instagram ve ardından bizim şu an takip etmekte zorlandığımız TikTok, tek kelimeyle Z jenerasyonunun bir canavara dönüşmesine neden oldu. Çin markası Shein gibi markalar resmen Z jenerasyonunun içinde yatan tüketim canavarının daha da büyümesine neden oldu. Her gün 2 bin ile 10 bin yeni parçayı satışa sokan bu tarz markalar, onların daha da tüketim meraklısı olmasının önünü açtı.Pazar araştırma şirketi Mintel, "Z jenerasyonu çoktan moda tüketimi konusunda kendisinden önceki jenerasyonları geçmiş durumda. Neredeyse satın aldıkları her moda parçası hızlı bir şekilde çöpe gidiyor. 16-19 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 64'ü asla giymedikleri parçalar satın aldıklarını itiraf ediyor. Ve parçaların neredeyse hiçbirinin doğayı korumayı amaç edinen markalardan olmadığını söylüyor" yorumunda bulunuyor. Amerikan araştırma şirketi McKinsey de Z jenerasyonuna mensup olan bireylerin yüzde 42'sinin sürdürülebilirlik kavramını tanımlamakta bile zorladığını belirtiyor. McKinsey konu hakkındaki yorumlarını şöyle sürdürüyor, "Tabii ki genç kesimin ucuz markalara olan bağımlılığındaki en büyük nedenlerden biri ekonomik. Bunu kimse yadsıyamaz... Ancak az almak gibi bir takıntıları asla yok. Ya da aldıklarını düzenli bir şekilde kullanmak gibi bir beklentileri de yok. Tüm dünyada tüketiciler yapılan araştırmalara göre 2000 yılındakine göre yüzde 60 daha fazla ürün satın alıyor. Yani satın alma dürtüsünün öncelikli olarak düzeltilmesi gerekiyor" yorumunda bulunuyor. Tüketici eğilimleri üzerinde uzmanlaşmış olan psikolog Kate Nightingale, "Karşımızdaki jenerasyon kendilerinden önceki nesillerden çok daha fazla veriyle karşı karşıya... Çok fazla manipüle ediliyorlar. Zaten karar verme konusunda sorunları var. Bu da onların dürtüsel alışveriş eğilimlerini artırıyor. Sürekli olarak sosyal medyadalar ve orada gördükleri her şeyi satın almak istiyorlar" diye konuşuyor. İşin kötüsü Z jenerasyonu bu şekilde alışveriş yapmaya devam ederse yarattıkları çöp dağlarıyla dünyanın baş edebilmesi mümkün görünmüyor.Nasıl bir kuşak peki Z kuşağı? Doğar doğmaz eline iPad verilen çocuklardan oluşan bu kuşak için 'sanal alem' olmazsa olmaz. Ve bu jenerasyonun marka bağımlılığı, aidiyeti, merakı kesinlikle yok. İngiliz Guardian gazetesi, lüks tüketim meraklısı Y Kuşağı'nın (1980-2000 yılları arasında doğmuş olanlar) ardından gelen Z Kuşağı (2000'lerden sonra doğanlar) ile birlikte moda dünyasının tamamen farklı bir alana kaydığını yazmıştı bundan birkaç ay evvel... Teknolojinin içine doğan, bilgi alma konusunda doyumsuz olan Z Kuşağı için tasarım ve lüks markalar diğer jenerasyonlar kadar önem taşımıyor. 