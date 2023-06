Sınav öncesi kısa bir yürüyüş yapıp eğlenceli filmler izleyin

Yarın binlerce öğrenci, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek. Bugün birçok evde heyecan dorukta! Sene boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almak ve istedikleri okullara girmek istiyorlar. Bu haklı bir istek! Ancak aşırı kaygılanmaya ve bu kaygının sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Hiçbir sınav hayatın sonu değildir. Yaşamda sayısız seçenek olduğunu asla unutmayın. Ebeveynler de çocukları için en iyisini istiyor. Ancak bu çocuklarınıza baskı olarak dönmesin. "Sen yaparsın, çok çalıştın, en iyi yerlere gireceksin" gibi motive edici olduğunuzu düşündüğünüz cümleler, aslında çocuğunuzu psikoloji üzerimde aşırı bir baskı oluşturabilir. Biz de Avrupa Şafak Hastanesi'nden psikolog Sevda Bakırel ile sınava bir gün kala öğrencilerin ve velilerin kaygılarını nasıl kontrol edebileceklerini konuştuk.- Sınavdan önceki gün için kaygınızı azaltmanızve sakin kalmanıza yardımcı olacak ipuçları:O gün yeni bilgiler öğrenmemeli ve ders çalışmayıbırakmalısınız, artık kendinizi psikolojik olaraksınava hazırlamalısınız. Yeni konu öğrenmek paniklemenizeneden olabilir ve moral bozulmalarıyaşanabilir. O gün dinlenmekve rahatlamak için kendinizezaman ayırın. Nasıl rahatlayacağınızıve gevşeyeceğinizi öğrenmeyeçalışın. Böylece sınavesnasındaki kriz anında nasıldavranacağınızı bilmek sizigüvende hissettir. Ilık duş alın,kısa yürüyüşler yapın ve sizikaygılandırmayacak insanlarla sohbet edin. Komikbir film izlemek, eğlenceli bir kitap okumak ya dahareketli şarkılar dinlemek sizi rahatlatır. Rahatlatıcıaktiviteler kaygıyı her zaman azaltır. Sınavdabaşarıyı artırır düşüncesiyle bedeninizin alışıkolmadığı besinleri almak yararlı olmayabilir, farklısorunlar oluşturabilir o yüzden normal hayatınızdadeğişiklikler yapmayın. Uyku saatinizde yarınsınav var düşüncesiyle erken yatmış olmanız sizidaha fazla strese sokabilir, rutininizi bozmadandevam edin. Sınav için gerekli olan tüm materyallerinizigeceden hazırlayın.- Her duygu gibi kaygının da azı karar, çoğununzarar olduğunu düşünüyorum. Kaygıyı bellibir düzeyde tutabilmek her zaman kendi yararınızaolacaktır. Öğrencilerimizin yerine getirmesigereken sorumluluklarının, ortaya koyması gerekenbir performansları ve tedbir alması gerekendurumlarda bir hatırlatıcı, harekete geçiren birgüç görevi olarak karşımıza çıkar. Hafif bir kaygıyıöğrencinin daha bilinçli hareket etmesini plan veprogramlarını canlandıran bir enerji olarak kendinisınava hazırlamasını sağlar. Fakat tam tersi yüksekbir kaygı durumu ise öğrencinin süreci yönetememesindenkaynaklı olumsuzluklar yaşanmasınaneden olabilir.- Çocuğunuzun endişelerini dinleyin, duygularınıanlamak için diyalog halinde olun.'Sen yaparsın, senden iyi şeyler bekliyoruz'gibi motive edici olduğu sanılan ama kaygıyıartıran söylemlerden kaçınılmalıdır. Ailelerçocukları için gerekli ortamı hazırladıktansonra çocuklarına her koşulda yanlarındaolacaklarını hissettirmelidir. Çocuk ailesininsevgisini sadece başarı ile kazanamayacağınıöğrenmelidir. Yaparsın ve yapamazsın gibiyorumlar katmadan onu her koşulda desteklediğinizifark ettirmek onu dinlemek en önemlihusustur. Çocuklarınıza, çalışmalarına vebu dönem boyunca ona katkılarınızagüvenin. Ebeveyn olarak kaygınızıfark eden çocuk daha çok kaygıyaodaklanır kaygının bulaşıcı olduğunuasla unutmayın."Stres, kaygı, heyecan gibi duyguları yaşıyor olabilirsiniz. Bu duyguların normal tüm duygular gibi olduğunu asla unutmayın. Heyecan doğal bir duygudur. 'Elimden gelen her şeyi yaptın' demen seni daha güvende hissettirecek. Geleceğin ve kıymetin bir sınav sonucuna bağlı değil. Sınavda başarısız olmanız sizin tembel, yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Unutulmamalıdır ki sınavlar, hayatın içinde kişileri yeni başlangıçlara götüren, kişilerin hayat tecrübelerinde yeni bilgiler edinmesine ve kendi bilgilerinin sorgulanmasına yardımcı olan araçlardır, yaşamlarının sonu değildirler. Yaşam var olduğu sürece her durumun telafisi mümkün olacaktır."AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölyeler, 07-08 – 09-10-11 Haziran tarihlerinde, kaçırmayın.