DJ Gamuel Sori ve INNA’dan dansa davet!

Dans müziğine taze bir soluk getiren İtalyan DJ Gamuel Sori ve aurası derin süperstar INNA, ilk işbirlikleri ile neşeli ve enerjik bir çıkış yakalıyor. 'Party Songs' dinleyeni her türlü kötü ruh halinden çıkaracak kıpır kıpır bir şarkı."Bu şarkının, müzik dinleme ve yapma şeklimizi etkileyen Avicii, The Chainsmokers ile EDM ve dans müziğinin altın yıllarında gençlik yıllarını geçiren tüm çocuklara bir marş olduğunu söyleyebilirim. 'Party Songs', tüm bu güzel hisleri tek bir dinleyişte özetleyen bir şarkı. Bunun için INNA ile çalışmak bir zevkti, o gerçekten bir süperstar" diyor Gamuel Sori.Gamuel Sori, dans müziği sahnesinde dalgalar yaratan İtalyan bir DJ ve yapımcı. İtalya'nın en iyi kulüplerinden bazılarında sahne aldı ve benzersiz ritim ve ses karışımıyla izleyicileri büyüledi. Gamuel'in müzik tarzı, dinleyicileri için heyecan verici ve unutulmaz bir deneyim yaratarak, kendine özgü tarzıyla aşıladığı, türlerin çeşitli bir birleşimi. Müziği Spinnin' Records, Musical Freedom ve Sony gibi plak şirketlerinde yayınlandı ve endüstri profesyonellerinin beğenisini kazandı.Sayısız ödül, Avrupa, Asya, Latin Amerika, ABD, ve Orta Doğu'daki konserlerle INNA, gerçek bir müzikal fenomen. Dans dünyasının heyecan verici seslerinden biri olan Rumen sanatçı, 'Hot', 'Sun Is Up' gibi hit parçalarla Japonya, Meksika, Türkiye, Arjantin, İspanya, ABD gibi ülkelerin listelerinde üst sıralarda yer aldı.Son dönemin en başarılı trompet sanatçılarından, şarkıcı-şarkı yazarı ve prodüktör Barış Demirel, Sibel Alaş'ın sesiyle tanınıp sevilen Sibel Alaş- Mustafa Sandal bestesi 'Adam' şarkısını 30 yıl sonra yeniden yorumladı.Barış Demirel, çok severek yorumladığı bu şarkı ile ilgili hislerini şu cümleler ile anlatıyor: "1995 yazına dair iki şey hatırlıyorum; ilkokul ikiye geçmiştim ve büyümüştüm artık. Diğeri ise Sibel'di. Hayatımda özel bağ kurduğum bir şarkı bu. 30 küsur senedir hep kendi kendime çaldım söyledim, hatta sahneye 'Adam' albümünün kapağının basılı olduğu tişörtle çıktım, sokakta o tişörtle dolaştım. Yani ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama fazla özel işte... O yüzden keşke ben söylesem dediğim tek şarkı buydu. Yani keşke benim şarkım olsa diyebilecek kadar. Şarkının söz yazarı ve bestecisi Sibel Alaş ve Mustafa Sandal'a çok teşekkür ederim.''İlk albümünü 1999 yılında yayınlayan, özellikle Akdeniz müziği temasını işlediği, seçkin ve zarif tarzı ile farklı işlere imza attığını otoritelere kabul ettiren Monica Molina yepyeni bir şarkı ile geliyor. 'En İyi Kadın Sanatçı' dalında Grammy'a aday gösterilen, İspanya Müzik Ödülleri'nde de 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödüllünü alan, Türkiye ve İspanya'da üç Platinum, üç Altın Plak sahibi Monica Molina, yeni teklisi 'Mi Fortuna' ile özlemi sonlandırıyor.Tüm dünyada eş zamanlı olarak yayınlanacak şarkının sözleri ve bestesi, Monica Molina'nın kardeşi Noel Molina'ya ait. Şarkının Mallorca adasında çekilen klibinin yönetmen koltuğunda ise Molina ailesinin bir başka ferdi Nicolas Fernandez Molina oturuyor.Monica Molina'nın bu yıl piyasa süreceği üç single ve bir albümlük sürecin başlangıcı olan 'Mi Fortuna' (Benim Şansım), Musicarium etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.