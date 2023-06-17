Olimpiyat ruhuyla okyanusları aşıyor

Babası Gürbüz Arıkan ile Aysun Arıkan, yelken antrenörü. Bu sporun içine doğmuş. Altı yaşında ilk antrenörü olan babasına antrenmanda 'koç' evde ise 'baba' diye hitap edecek 'büyümüş de küçülmüş'... Babasının tenis ısrarına rağmen yelken öğrenmekte ısrarcı. Bu ısrarı sayesinde Beste Kaynakçı ile birlikte 2020 Olimpiyatları'na 470 kadınlar kategorisinde katılım hakkı kazanarak bir ilke imza atarak tarihe geçiyor. Eğitimi ABD'de sürdüren 19 yaşındaki Okyanus Arıkan kariyerini ve eğitimini konuştuk.
- 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, henüz 16 yaşında ülkemizi temsil etme onurunu yaşadın. Bunu nasıl başardığını ve hislerini anlatır mısınız?
- Karayip Denizi'nin doğusundaki Antigua Barbuda'da kazandığım, Kadınlar Dünya üçüncülüğü ülkemin optimist sınıfındaki ilk madalyasıydı.
Altı yaşından beri çok sayıda yarışa, kampa katıldım ve birçok başarıya imza attım. Aslında başarılarım küçük yaşlardan itibaren yaptığımız çalışmalarımın karşılığı. Ekipçe inandık ve çok çalıştık. Portekiz'de yapılan son kota yarışı olan dünya şampiyonasında kadınlar sınıfında olimpiyat kotası alarak, Türkiye için bir ilki daha başarmış olduk. Bu ilki ülkem için başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadım.
- Yüksek öğrenimin için ABD'yi tercih etme sebebiniz, yaşını dikkate alırsak 2028 Olimpiyatları'nın bu ülkede yapılacak olması mı?
- Bu etkenlerden birisi diyebilirim. Amerikan eğitim sistemi ile İngilizceye daha hakim olmak istemem. Elbette Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın 2028'de ABD'de olması, bu kararı vermeme sebep oldu.
- Şu an ABD'de nerede hangi üniversitede, ne eğitimi görüyorsunuz?
- Rhode Island Üniversitesi'nde Kinesiyoloji bölümünde okuyorum. (Kinesiyoloji anatomi, fizyoloji ve biyomekanik yardımıyla fonksiyonel insan hareketlerini inceleyen bilim dalıdır, kısaca hareket bilimi.)
- Türkiye'de şehirli aileler, çocukları için optimist sınıfı yelkeni seçiyorlar. Yaş ilerleyip çocuklar zorlanınca aileler vazgeçebiliyor. Sizce bu noktada bu 'vazgeçiş'ler nasıl çözülebilir?
- Bu vazgeçişin temel nedeni üniversite ve meslek seçimine daha çok vakit ayırma isteği ancak bizim sporumuzun hayat boyu, her yaşta yapılabilme özelliği olmasından dolayı yelken, ömür boyu sürdürülebilir. Kısa aralıklar verse bile kişi ömür boyu yelken yapabilir.
- Anne ve babanız su sporlarının içinden geliyor. İsminizin Okyanus olmasının bununla ilgisi var mı?
- Aslında ilk duyduğunda herkes direk bağlantı kuruyor. Evet ailem denizi, okyanusu, yelkeni çok seviyor ama ismimin Okyanus olmasının bambaşka bir hikayesi var. Annem bana hamileyken, ihtiyaç sahibi çocuklara basketbol koçluğu yapıyormuş. Cinsiyet belli olunca çocukların hepsi farklı isimler söylemiş. Biri 'Okyanus' olsun demiş. Annem bunu babama anlatınca "Benim de aklımdan o isim geçiyordu" demiş. O kadar küçük bir çocuk da bu ismi söyleyince bu isim de karar kılmışlar.
- ABD'de ismini ve yaptığın sporu öğrenenler şaşırıyor mu?
- Hem de nasıl şaşırıyorlar. İsmimin anlamını söylediğimde çok güzel olduğunu söylüyorlar.
- İzmir'de en çok neyi özlüyorsun?
- En çok yemekleri özlüyorum.
- Sen ABD'de kendine en çok hangi yemeği yapıyorsun?
- Ben yurtta kaldığım için yemek yapma durumum yok. O yüzden yemekhanede veya restorantlarda yemek yiyorum. Aslında bu sebeple de yemekleri çok özlüyorum.
'İŞTE ANNEMİN KREBİNİN TARİFİ'
- Biraz burnunuzun direğini sızlatalım. Annenizin yaptığı en iyi yemeğin tarifini bizimle paylaşır mısınız?
- Annemin yaptığı bütün yemekler bence harika ve çevremdeki herkes de aynı şeyi söylüyor. En çok annemin yaptığı krepi özlediğim için tarifini vereyim. 2 yumurta, 1.5 su bardağı süt, yarım su bardağı su, bir tutam tuz, 1 su bardağı tam buğday unu. Hepsini çırpıyoruz. Krep tavasında tereyağını erittikten sonra krepi döküyoruz. Ben krepi orta incelikte ve tava büyüklüğünde seviyorum. Piştikten sonra ise içine annemin yaptığı kaymak, bal, lor peynirini koyup sarıyorum. Kesip yiyorum