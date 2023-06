Yaz tatili şehirde de yaşanır

Yaz tatili devam ederken Kurban bayramı tatili de dokuz güne çıkarıldı. Ebeveynler de çocukları ile birlikte eğlenceli vakit geçirip güzel yaz anıları bırakmak istiyorlar. Birçok kişi, tatil için Güney ve Ege bölgelerine akın etse de hala şehirde kalanlar var. Tatile gidemiyoruz diye üzülüyor ve tatil sadece deniz kenarında yaşanır sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Çünkü şehirde de harika etkinlik, kurs ve atölyeler var. Üstelik sadece İstanbul değil Anadolu'nun hemen her şehrinde! Biz de bu hafta şehirde kalanlar için harika bir tatil rehberi hazırladık. Festivallerden, yaz kurslarına, atölyelerden dans etkinliklerine kadar her şey var.Her yaştan eğlence tutkununu ağırlayan HUPALUPA GO Festivali; bu defa İstanbul Avrupa yakasında, deniz kenarında İstanbul'u kucaklayan Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda, 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival; eğlenceli bilim etkinlikleri, sanat ve takım ruhunu pekiştiren spor yarışmaları ile bayram tatilinin en renkli etkinliğini sunuyor. HUPALUPA GO Festivali'nde; aktif zıplama ve oynama alanına sahip dev şişme parkurlar, üç katlı ağ labirent ünitesi, gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği Nickoledeon'nın, Sponge Bob, Paw Petrol, Ninja Turtles gibi ünlü kahramanların şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler için de golf, bowling, masa futbolu ve langırt gibi renkli ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.Tiyatro izlemeyi seven çocuklar için harika bir önerim var. Sevilen çocuk kitabı Charlie'nin Çikolata Fabrikası, bu kez sahnede. Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Willy Wonka, 5 altın bileti bulan 5 çocuğa daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdirmeye karar verir. Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödül vardır. Çocuklarınızın eşlik ederek eğleneceği oyunda beş farklı çocuğun yarışmadaki hallerine, büyükbabanın sevgisine ve Willy Wonka'nın danslarına şahit olmak için İstanbul Watergarden Performans Merkezi 23 Temmuz'da sizi bekliyor.Dünyaca ünlü bir festival olan Light&Dreams yani Ormanda Işık Festivali, 29 Haziran'da Türkiye'de yapılacak. İstanbul Turkcell Platinum Park'ta gerçekleşecek festival, ziyaretçilerini ormanın derinliklerindeki masal alemine götürecek. Etkinlik, gençler, aileler, çocuklar ve eğlenmeyi seven tüm yetişkinlere hitap ediyor. Ayrıca Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle de büyüleyici ışıklı dev görseller, etkileyici tüneller, interaktif temalar, oyun ve eğlence alanları, sahne performansları ve daha birçok alanıyla ayrılmayı hiç istemeyeceğiniz bir dünya sunuyor.AKM Çocuk Sanat Merkezinde Yaz Şenliği, 17 Haziran'da başladı ve yaz boyunca devam edecek. İstanbul'da yaşayan ya da İstanbul'u ziyarete gelen aileler mutlaka AKM'ye uğramalı! AKM Çocuk Sanat Merkezi, tatil heyecanı yaşayan miniklerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri için tüm yaz boyunca müzikten resme, danstan yazarlığa birbirinden renkli ve atölyeler ile dolu Yaz Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ile birlikte yaz kurslarını başlattı. Okullar açılana kadar devam edecek kurslarda yok yok! Kursalar, Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Merkez Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yapılacak. Dijital Kütüphane de ise 12-18 ve 18-35 yaş kategorilerine ayrılan kurslar, Yapay Zeka Ve Metaverse Atölyesi, Metaverse ve NFT Tasarımı Atölyesi, 3 Boyutlu Modelleme Atölyesi, Dijital Okuryazarlık Atölyesi, İnternetin Geleceği Atölyesi dersleri olarak yapılacak. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde belirlenen yaş aralıklarına göre geleneksel oyun atölyesi, topaç atölyesi gibi etkinlikler yer alırken Hamam Müzesi'nde ise sabun atölyesi ve kokulu taş atölyesiyle yaz boyu çocuklar ve gençler için hizmet verecek.Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocuklar için kamp düzenliyor. Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 3 Temmuz'da başlayan kamplar, 10 Eylül'e kadar devam edecek. Tamamen ücretsiz olan kamplarda, 1 adet basketbol, 1 adet futbol ve 1 adet voleybol sahası vardır. Aynı zamanda masa tenisi, mini golf, badminton, tenis, matrak, okçuluk, bocce, cornhole, dart, mangala, kano ve deniz aktivitelerinin yanı sıra el sanatları (ebru , makrome, boncuk, taş boyama vs) ile tiyatro, müzik, halk oyunları, Bursa kültür gezileri ile yat turu da yapılacak.Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukları da genleri de unutmadı. 15-25 yaş aralığındaki gençler için Genç Atölye 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Burada gençler; sinema, edebiyat, geleneksel sanatlar, doğa tutkunları, şehir ve tarih ile Türkiye Yüzyılını anlama atölyelerine katılabilecekler. Diğer yandan çocuklar için belediyenin Sosyal Gelişim Merkezlerinde eğlenceli kurslar var.