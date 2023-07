7/24 şehirde yaşam

"Umut Notaları" projesi kapsamında, Metz Grand Est Ulusal Orkestrası, İstanbul'da 6 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir konser verecek.Müzik direktörü ve şef David Reiland tarafından yönetilen Orkestra, Japonya Hamamatsu yarışmasının galibi genç Türk piyanist Can Çakmur ile Debussy (Bir Pan'ın Öğleden Sonrasına Prelüd), Beethoven (Senfoni n°5) ve Saint-Saëns (Piyano konçertosu n°5) eserlerini seslendirecek. Orkestra, konuk şef Murat Cem Orhan yönetiminde büyük Türk bestecisi Ahmed Adnan Saygun'un Orkestra İçin Süit eserini de seslendirecek.Bu özel konserin tüm geliri depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve öğretmenlerine enstrüman temini için başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu'na aktarılacak.Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası ayrıca 7 Temmuz Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda çocuklar ve aileler için de bir ücretsiz konser verecek. David Reiland şefliğinde, sunuculuğunu Türk şef Murat Cem Orhan'ın üstlendiği bir buçuk saat sürecek bu konser.Son olarak, 8 Temmuz Cumartesi günü Şef David Reiland, Metz Grand Est Ulusal Orkestrası eşliğinde altı genç Türk şefin katılacağı bir orkestra şefliği ustalık sınıfı düzenleyerek sanatlarını mükemmelleştirme fırsatı sunacak.Pilevneli, Bodrum'da Yalıkavak'ta bulunan yerinde sezon açılışını yedi sanatçının yer aldığı karma sergi ile açtı. Mehmet and Kazım, Refik Anadol, Serkan Sarıer, Yuşa Yalçıntaş, Daniel Knorr ve Michael Sailstorfer isimli sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz'a kadar; Wim Delwoy'un eserleri de 30 Temmuz'a kadar sanatseverleri bekliyor. Açık ve kapalı alan olmak üzere farklı yerlere konumlandırılan 80 esere ziyaretçilerini bekliyor.Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli seslerinden biri olan Selda Bağcan, 8 Temmuz Cumartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Konserlerinde kendi özgün protest besteleri ve halkın çok sevdiği türküleri söylemeyi seven Selda Bağcan, "Gesi Bağları", "Yaylalar", "Mehmet Efendi", "Neredesin Sen", "Sivas'ın Yolları", "Yuh Yuh" gibi hemen hemen her konserinde seyircisinin çok sevdiği ve seyircisiyle bir ağızdan söylediği repertuarı ile ülkemizin en önemli sahnelerinden birinde müzikseverlerle buluşacak.1987 yılında kurulan ve Norveç'in her bölgesinden yaşları 16 ile 26 arasında değişen yaklaşık 40 şarkıcıdan oluşan ödüllü Norveç Ulusal Gençlik Korosu (NUK), dünya turnesi kapsamında 4-8 Temmuz arasında Türkiye'ye konuk oluyor. Rönesans ve romantik dönemden halk ve çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip olan ve uluslararası prestijli pek çok koro festivallinden ödül kazanan NUK, 2023 Türkiye turnesi kapsamında 4 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da ilk konserini verecek. Konserde, 10'dan fazla farklı dil ve kültürden çağdaş ve caz eserler seslendirirken, Türkiye'nin en saygın bestecilerinin çok sesli eserlerine de repertuvarında yer veren Jazzberry Tunes ön grup olarak yer alacak. NUK; Ankara konserinin ardından İstanbul'da, Türkiye'nin önde gelen korolarından Rezonans'ın ev sahipliğinde 7 Temmuz'da St. Antuan Kilisesi ve 8 Temmuz'da Surp Levon Kilisesi'nde seyircinin karşısına çıkacak. 2021'den bu yana Nina T. Karslen yönetiminde çalışmalarını sürdüren NUK, 2023 yılı Türkiye turnesi kapsamında; Bjorn Andor Drage, Per Norgard ve Marianne Reidarsdatter Eriksen gibi çağdaş Norveçli bestecilerin eserlerinden oluşan programın yanı sıra Edvard Grieg, Henrik Odegaard ve Gjermund Larsen gibi geleneksel bestecilerin Norveç halk müziği örneklerinin yer aldığı seçkiyle koro müzikseverlerle buluşacak. Çağdaş ve geleneksel Norveçli bestecilerin eserlerinin seslendirileceği bu özel konserlerde dinleyiciler İskandinav müziğine gizemli bir yolculuk yapacak.Uzun bir aradan sonra geri dönen 'Greenify Festival', kent içinde tek günlük bir mini festivalle müziğe doymak isteyenlere alternatif oluşturuyor.14 Temmuz 2023 Cuma gecesi Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek festivalin bu yılki ana konuğu, Belçikalı grup Hooverphonic olacak. Festivalde Hooverphonic öncesinde, darkwave ve synth pop tarzındaki sevilen şarkılarıyla tanınan Jakuzi, trip hop'tan caz'a, hip hop'tan '70'ler rock'a farklı türlerdeki dünya müziğini sevenleriyle buluşturan Fransız müzisyen Hugo Kant ve dark pop / goth rock eksenindeki müziğiyle dikkat çeken müzisyen Övünç Dan'ın tek kişilik projesi, Kana Kana sahne alacak.