Sınıf anneliği büyük bir soruna dönüştü

Bir ilkokul öğrencisinin sınıf annesi ile olan tartışması sosyal medyada gündem oldu. Çoğunluk çocuğun tavırlarına takılsa da, aslında burada üzerinde durulması gereken asıl konu 'sınıf anneliği' kavramıdır. Bu kavramı sık sık duyuyoruz, uzun süredir devlet okullarının ilkokul aşamasında var olan bir sistem. Annelik kelimesinin içinde olduğu her kavram bize sıcak geldiğinden olsa gerek, bu durum hiç sorgulanmamış. Nedir bu sınıf anneliği? Kime bağlılar? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu durumdan haberi var mı? Varsa neden üzerinde durulmamış, sorgulanmamış? Öğrenciler bu annelerden memnun mu? Öğretmenler, haklarında ne düşünüyor? Sorulacak o kadar soru var ki! Konuyla ilgili birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi dinledim. Sınıf anneliği yapanlarla konuştum. Durumu sizlerle de paylaşmak isterim.Sınıf annesi, öğrenci velileri arasından seçiliyor, gönüllü olanlar arasından. Okul Aile Birliklerine bağlılar... Sınıf annelerinin görevleri, okul ile ilgili haberlerin diğer velilere iletilmesi, organizasyonlara yardımcı olmak, sınıf etkinliklerini planlamak, düzenlemek, veli toplantılarına katılıp sınıfın düzenini sağlamak ve sınıf içi projelere destek olmak şeklinde açıklanıyor. Peki, durum böyle mi? Gerçekte sınıf anneleri başka neler yapıyor? Sınırını aşmadan üzerine düşeni hakkıyla yerine getiren sınıf anneleri mutlaka vardır. Ancak durum, okullarda farklı bir boyuta geçmiş gibi duruyor. Her gün okula giden sınıf anneleri var. Teneffüslerde bile sınıftalar... Öğrenciler kendilerine ait olan teneffüs saatlerinde, akranları ile vakit geçirirken tekrar bir otorite ile karşılaşmaktan memnun değil. Sınıf öğretmenleri ile velileri arasındaki tüm işler sınıf anneleri tarafından yürütülüyor. Öğretmen yerine sınıf anneleri ile karşılaşan diğer veliler durumdan muztarip. Öğretmen dışında, sınıfa başka birinin girebilmesi, tüm gün orada durması ne kadar doğru? Velilerin üzerinde bir otorite varlığını hissetmesi ne kadar sağlıklı? Öğretmen-veli iletişimi, öğretim hayatı için gerekli bir durum. Öğretmenin aradan çekilerek bu iletişimi sınıf annelerine bırakması başlı başına üzerinde durulması gereken önemli bir konu.Geçtiğimiz günlerde, bir arkadaşım çocuğunun kendisine sitem ettiğini anlattı. "Arkadaşımın annesi hep sınıfta, her an çocuğuyla ilgileniyor. Sen neden her gün sınıfa gelmiyorsun?" diyerek isyan etmiş. Sınıf anneliği yapan veli, sürekli okulda olduğu ve kendi çocuğu ile de yakından ilgilendiği için bu diğer çocuklarda yoksunluk duygusu oluşturuyor. Sınıf annelerinin çocukları, bir ayrıcalık, her an arkalarında var olan bir gücü hissederken, bu diğer çocukların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olabiliyor. Her ebeveyn her gün okulda olmalı mı? Ailenin eğitimdeki rolü ne olmalı? Veliler okuldaki işlere ne kadar dahil olmalılar? Tüm bu soruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından acilen sorgulanması ve cevaplanması gerekiyor.Sınıf anneliğini gerektiği gibi yapan veliler mutlaka vardır. Onlar öğretmen, veli, öğrenci ve okul yönetimi için faydalı rol oynayabiliyorlar. Ancak 'sınıf anneliği' Bakanlık tarafından incelenmesi gereken önemli bir konu. Bu bir baskı aracına dönmemeli, diğer velilere hükmetme, sınıfa girip öğretmene müdahale etme aracına dönüşmemeli! Öğretmenlerin ve okulların sınıf annelerine ihtiyacı varsa, bakanlık bu ihtiyacı en uygun şekilde gidermelidir. Belli ki, şu anki durum ciddi bir kangrene dönüşmüş, zararları faydalarından daha çok hale gelmiş. Milli Eğitim Bakanımızın bu duruma vereceği aksiyonu yakından takip edeceğim. Okullarımız en iyi düzene, öğrencilerimiz en sağlıklı ve güvenli ortama sahip olana kadar hep birlikte çalışacağız.Sınıf anneleri ile birlikte gönüllü diğer velilerin bayramlarda sınıfları süsleyip panolar hazırladığını bizzat görüyorum. Bu oldukça güzel, sonuçta da ortaya sosyal medyada paylaşmalık sanat eseri süslemeler çıkıyor. Ancak, sınıfı süslemek, özel günlerde panolar hazırlamak bizim çocukluğumuzda öğrencilerin göreviydi. Velilerin buna dahil olduğunu hiç hatırlamıyorum. Çünkü bu hazırlıklar, çocuklar için faydalı, eğlenceli, imece duygusunu geliştiren, motor becerisini artıran etkinliklerdi. Yılın o günlerini iple çekerdik. Çünkü oyun gibiydi ve bu hazırlıkları yaparken milli duygularımız da gelişirdi. Kendi yaptığımız eserleri bitirdikten sonra gururla izler, herkese gösterirdik. Öğretmen ve öğrenci ilişkisini de pekiştirir, güzel anılar bırakırdı. Şimdilerde ise, öğrenciler sadece velilerin hazırladıkları muhteşem görünen süslemelere bakıyorlar. Çocukların katkıları çok az. Çünkü 'muhteşem' olsun isteniyor. Oysa çocukların elinden çıkmış, acemiliğin verdiği çaba ile yapılan o yaratıcı süslemeler hiçbir kusursuzluğa değişilmez. Sınıf anneleri ve diğer veliler, bu tür işlere karışmamalı. Sınıflar öğrencilerindir, orayı süslemek de onlara ve öğretmenlerine düşer. Velilerin bu süslemeleri evlerinde çocukları ile yapabilirler.Sınıf anneliğinin otorite haline geldiği sınıflarda, veliler bir süre sonra sınıf annesi ile iyi geçinerek kendi çocuğunu kayırma gibi taleplerde bulunabiliyorlar. Bu durumu çocuklar hemen hissederler. Ötelenen, diğerinin ayrıcalıklı olduğunu hisseden çocuk okulda mutsuz olur. Okullarda para toplama, hediye alma, doğum günü partisi düzenleme gibi işleri sınıf annelerinin yaptıklarına dair bilgiler alıyoruz. Bu gibi yazışmalar genelde sınıf annesinin kurduğu WhatsApp veli gruplarında yapılıyor. Öğretmenler günü için alınan pahalı hediyeler için istenen ücretleri her veli veremeyebilir ya da katılmak istemeyebilir. Bu durumların deşifre olduğu, imkanı olmayan velilerin deşifre edildiğine dair yaşanan olaylar da var. Hatta bununla ilgili başlatılmış soruşturmalar da bulunuyor. 