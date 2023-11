Kış için dolapları hazırlama zamanı

Kasım ayıyla birlikte kış kesinlikle kapımızı çalmış durumda. Artık sonbaharda giydiğimiz kıyafetlerin bir kısmını gelecek seneye kadar dolaplarımızdaki daha arkada bulunan bir yerlere kaldırmanın zamanı. Onların yerineyse bu kış sezonu bol bol giyeceğimiz ve soğuk günlerde hem bizi ısıtacak hem de tarzımızı dışa vurmamızı sağlayacak parçaları yavaş yavaş dolabımıza katmamızın tam zamanı. "Peki hangi parçalara yatırım yapmak gerek?" diye soranlarınız için bu sezonun olmazsa olmaz belli başlı parçalarını bir araya getirdik. Bu parçaların her birinin dolabınızda bulunan diğer parçalarla da sonbahardan kalan hala giyilebilir kıyafetlerle de kullanılması çok ama çok kolay. Hadi gelin o zaman bu sezon dolabımıza eklememiz gereken parçalara bir de yakından bakalım...Zaten hepimiz alıştık dev kazaklar giymeye, bu sezon bu dev kazakların elbise versiyonları çok ama çok popüler. Her rengi, her tarzı kesinlikle dolabınızda olmalı. Çorapla, taytla hatta çok üşüme derdiniz yoksa çıplak bacağınızın üzerine bile bu tarz bir elbiseyi rahatlıkla giyebilirsiniz. İşin en güzel yanı ister kemerle, ister kemersiz bu tarz bir elbisenin sizi çok güzel gösterecek olması. "Altına ne giymek lazım?" sorusuna gelecek olursak çorap ve spor ayakkabısı, şık bir topuklu çizme, hantal hatta biraz kaba saba denilebilecek bir bot... Yani aklınıza gelebilecek her türlü ayakkabı doğru bir şekilde kombinlenirse bu kazak elbiselerle çok uyumlu olabilir.Hırka bu kış sezonunun en olmazsa olmaz parçalarından biri... Özellikle dev boyutlardaki hırkalar bu sezonun olmazsa olmaz parçalarından biri.. Özellikle gri ya da camel tonlarında olanları... İncecik ipek ya da saten bir elbisenin üzerine giydiğiniz zaman bir anda kombininizin daha gündelik, daha spor ve daha genç görünmesin sağlayan bu tarz hırkalar aynı dev kazak elbiseler gibi gün içinde hatta akşam partilerde bile sizi kurtaracak...Evet evet "Havalar da hala çok sıcak, asla kış havasını hissetmiyoruz" dediğinizi duyar gibiyim. Ama kabul edelim kasım ayına giriş yapmak demek resmen kış mevsimine girmek demek. Ve trendleri ne kadar önceden takip ederseniz ki biliyorsunuz ki o kadar moda konusunda bilgili ve zevk sahibi olarak kabul ediliyorsunuz. Yani hazır kış aylarına resmen adım atmışken yapmanız gereken şey hızlı bir şekilde dolabınıza kış aylarına özgü parçalar eklemek. Eklemeniz gereken ilk parçalardan biri de kesinlikle suni kürkler... Dikkatinizi bir kez daha çekiyorum asla gerçek kürkten bahsetmiyorum. Moda dünyasının en gözde moda evleri bile uzun zamandır kürk parçaları koleksiyonlarından çıkarmışken sizin de bu trende uyup sahte kürk detaylı güzel bir ceketi dolabınıza eklemenizin zamanı...Kabul edelim ikili takımlar pandemi döneminde hayatımıza girdiği günden bu yana hepimiz bu bir yandan iddiasız bir yandan seksi ve elegen takımların takipçisi olmuş durumdayız... Dedik ya ipekten, satenden olanları gibi yün olanları ya da pamuklu eşofman kumaşından tasarlananları da bu sezon çok ama çok popüler. İnce topuklu bir stiletto ile o ipek takımları her davette giyebileceğiniz gibi daha sportif yün ya da pamuklu olanları gündelik yaşamda hatta ofis ortamında keyifle giyebilirsiniz... Yani spor ayakkabı, botla da renkli ikili bir takımla tüm günü geçirmeniz bu sezon oldukça olası... Siyah olanları, füme olanları ya da griler ofiste bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.Krem, camel, kahverengi, nefti yeşil peluş bir sweatshirt bu sezon kesinlikle dolabınızda olması gereken parçalardan biri... Jean'in üzerine kürkün o biraz fazla iddialı havası olmadan rahatlıkla giyebileceğiniz bu tarz parçalar bir anda stilinize keyifli ve şık bir hava katıyor. Sonuçta bu tarz sweatshirtler'in ve bunların fermuarlı modellerinin o kışın sıcak ve konforlu ortamlarını hatırlatan havası hepimize çok ama çok iyi geliyor. Siyah olanlarıyla siyah taytlarla ve siyah pantolon takımlarla da bu tarz modelleri rahatlıkla giymeniz mümkün."Patenci elbisesi de nedir öyle?" diye sormayın sakın. Hani o artistik paten yarışmalarında gördüğümüz üst kısmı dar, alt kısmı tül tül ve A kesim gelen o tarzdaki elbiselerden esinlenilerek o modeldeki elbiselere skater dress yani patenci elbisesi deniliyor tüm moda dünyasında... Doğal olarak da kış aylarında bu tarz elbiselerin özellikle uzun kollu olanları çok popüler. Elbise modelinin en güzel yanı her boyda ve her vücut yapısında kesinlikle iyi durması. Hani kış aylarında hepimiz birer, ikişer kilo alırız ya tam o tarz kiloları saklayacak bir model. Yani tam anlamıyla dolapta olması gereken bir kurtarıcı...Kış demek kazak demek. Ama incecik olanları her zaman her yerde rahatlıkla giyilebilir. Jean ile etek ile hatta güzel bir kumaş pantolona da kesinlikle bu tarz kazakları bir arada kullanabilirsiniz. Bu kazakların her rengi, aklınıza gelebilecek her rengi çok ama çok popüler. Hatta bu sezon biraz daha transparan olanları çok ama çok popüler. Özellikle siyah, dore ya da gold olanları bu sezon kesinlikle dolabınızda olmalı. Bir anda tüm kombinlerinizin nasıl hoş ve havalı görüneceğine siz bile inanamayacaksınız.Birkaç yıldır aslında bu tarz etekler hayatımıza girip girip çıktı. Ama bu kış sezonunda tam anlamıyla çok popülerler. Çünkü kesinlikle üzerine ne giyseniz kolay oluyor. İncecik askılı ipek ya da saten bir bluzla akşam bu tarz bir eteği rahatlıkla giyebilirsiniz. Altına çizme ya da spor ayakkabısı giyebileceğiniz gibi incecik bantlı topuklu bir ayakkabı ya da stiletto da rahatlıkla giyebilirsiniz. İpek askılı bluz ne kadar iyi durursa kalın hatta biraz kaba saba bir kazak da bu tarz bir etekle yine de mükemmel durur... Uygun fit bir gömlekle de tişörtle de rahatlıkla giyebilirsiniz eteğinizi... Siyah rengi kadar şarap rengi, nefti yeşili de sayısız farklı renkle çok kolay ve başarılı bir şekilde kombinlenir mesela... O yüzden bu sezon tek bir etek alma şansınız varsa bu kesinlikle saten etek olmalıdır...Kış dendiği zaman kabul edelim hepimizin gözlerinin önüne ekoseler ve tüvitler geliyor. Bu tarz ceketler çok ama çok popüler bu sezonda da. Chanel başta olmak üzere Balmain ve Ralph Lauren gibi birçok dev modeevi bu sezon da birbirinden iddialı ekose ve tüvit ceketlere koleksiyonlarında yer vermiş durumda. Türkiye'den de Ayşe Burcu Kaya gibi moda markaları bu sezon farklı renkler ve dokularla harmanladıkları bu tarz farklı modeldeki ceketleri modaseverlerle buluşturuyor.Yazın hepimiz puantiyelerin popülaritesine alıştık. Bu kış sezonunda da puantiyeler yine hayatımızda. Ancak yazın olduğu kadar net ve görünür şekilde değil. Mesela transparan ve puantiye detaylı bluzler bu sezonun olmazsa olmazları arasında yer alıyor diyebiliriz. Bu tarz bluzların o elegan, zarif ve tılsımlı havası her kadına da yakışacak türden. Jean ile ya da şık bir pantolonla giyebileceğiniz bu bluzlardan dolabınıza kesinlikle bir sezon bir tane eklemeniz gerekiyor.