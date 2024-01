Her son bir başlangıcın habercisi

İstanbul Concept Gallery'de, Coşkun Sami'nin In The End, There Is No End başlıklı sergisindeyiz. Bulgaristan'da doğup büyümüş, liseyi orada okumuş, tabiri caizse İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanat Fakültesi'nde demlenmiş. Sanat yolculuğuna çıkarken anne babasının kendisine hediye alacakları zaman mutlaka kitap tercih ettiklerini altını çiziyor. "Büyüyünce ressam olacağım" diye hayal kurar mıydınız sorumu, "Başka bir ihtimal yoktu zaten" diye tebessüm ederek yanıtlıyor. Bir dönem kamu yönetimi okusa da eline fırçayı almaktan başka seçenek yokmuş Coşkun Sami'nin hayatında. 12-13 yaşında Cenevre'deki bir yarışma için yaptığı resim birinci olunca, "Bu işte ödül de varmış" diyerek motive olduğunu belirtiyor.Tomorrow simli eserini yorumlarken, "Bu Ukrayna öncesi çizmeye başladığım bir eserdi. Tedirginlik var" diyor. Portakal Gazı resminin başındayız bu sefer. ABD'nin 1961-1971 arasında Vietnam'da kullandığı bir tür gaz bu. Öyle bir gaz türü ki, sadece insanları değil ormandaki doğal yaşamı da sonlandırarak orada saklananları ortaya çıkarıyor. Çok eski bir olay bu, sadece 60 sene önce yaşanan bir katliam. Coşkun Sami de, savaşların yıllardır dünyanın farklı bölgelerinde yaşandığı ve bundan sonra da olacağını söylüyor. Sanat onun için vahşeti belgelemek için kıymetli bir araç gibi.Ve Dron... Yıkılmış, yağmalanmış bir ortam, bize doğru gelen cam taş parçaları var sanki... Diğer yanda BY Residence... "Adorno'nun bir sözü vardır" diyor Sami, "Yanlış bir hayat, doğru yaşanmaz' diye... Siz istediğiniz kadar rezidanslar, mülkler edinin, bu yanlış hayatınızı düze çıkarmaz" diyor. Peki ya yapay zeka için ne diyor Sami: "Bir dönem bitti bitiyor, yeni bir dönem başlamak üzere. Aradaki bu dönemde yaşıyoruz ama tam tanımlayamıyoruz. Daha çok erken.Şu an faaliyette olan yapay zekanın resimle ilgili veritabanında benim de resimlerim var. 25 binde bir benim de katkım bulunuyor. Ama dediğim gibi yorum yapmak için daha çok erken." Yazıyı bitirirken fırça gibi kelimeleri de güzel ve etkili kullanan ressam Coşkun Sami'ye bırakalım: "Kişisel ihtiraslarımızı bir kenara bırakırsak, etrafımızı saran sisin içinden, her çöküşün aynı zamanda yeni bir başlangıç, her çürümenin yeni formların habercisi olduğunu ve nihayetinde, bir sonun olmadığını görebiliriz."