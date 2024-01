El frenini hemen çekin!

Aşk bombardımanı; partnerini kendi kontrolü altına almak isteyen kişilerin bazı manipülatif davranışlarla partnerlerine uyguladığı planlı davranışlardır. Bu taktiği partnerine uygulayan kişinin partneri üzerinde güç kazanmaya dair bir niyeti vardır. Bu taktiği uygulayan kişi, ilişkinin en başlarında partnerine hayatının odağı gibi davranır. Bu durum ileriki dönemde kendisi için yaptığı bir yatırımdır. Bu kişi partnerini başlangıçta merkeze koyarak ileride kendisini merkeze almak için hazırlık yapıyordur. Bunu partnerini iltifatlara boğarak, hediyeler alarak, her konuda aşırıya kaçarak yapar. Love bombing, genellikle narsist bir kişinin ilişkideki davranışlarını ifade eder. Sevgi bombardımanı yaparken temel amacı, kurbanı kendi alanına alıp kendisinin eşsiz bir insan olduğuna kandırmaktır. Bu kişiler sırılsıklam aşık gibi görünseler de çok aşık olamazlar. Çünkü empati ve gerçek duyguları hissedebilmekten yoksundurlar.Sevgi bombardımanında birinci aşamada kişi "Sonsuza dek orada olacağım" mesajıyla sürekli orada olduğunu gösterip partnerine ilgi ve şefkat vererek güvende hissettirir. Abartılmış iltifatlarla birlikte de kendi ağına almaya başlar. Yani ilk aşama kurbanın sevgiye ikna edildiği aşamadır.Kişi, kurbanı yalnızlaştırmaya başlar. Onu hayattan ve sosyal çevresinden tamamen izole eder. Bunu kendi bakış açısını kurbana dayatarak yapar.Artık dengesiz, soğuk istikrarsız bir ilişki kapanında kurban yokŞu andaki güncel yaşadığınız ilişkinin sağlıklı mı yoksa sevgi bombardımanı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?1. Partneriniz size aşırı derecede iltifatlar yapıyor mu?2. Siz olmadan hayatını asla sürdüremeyeceğini asla sizsiz olmayacağını mı söylüyor?3. Sıklıkla kimsenin sizin gibi olamayacağını ve sizin çok özel biri olduğunuzu mu söylüyor?4. Yaşadığınız tartışmalar sonrasında sizi kaybetmekten çok korkarcasına yalvarır şekilde sizden af diliyor mu?5. Yaşadığınız ilişkide birçok şey çok mu fazla gelmeye başlıyor?*Bu soruların çoğuna 'Evet' yanıtı verdiyseniz ya da evet cevabınız daha çok ise sevgi bombardımanı yaşıyor olabilirsiniz.Love bombing yaşayan kişilerin en büyük sıkıntısı, bu durumun farkına genellikle varamamalarıdır. Love bombing bunu yaşayan herkes için çok zarar vericidir. Bundan ötürü ilişki öncesinde kişinin kendini koruması adına yapması gerekenler vardır.1.SINIRLARINIZI BELİRLEYİN: Sınır koyduğunuzda suçluluk hissediyor, kurduğunuz ilişkide sınırlarınıza girildiğini düşünüyorsanız hemen sınırlarınızı gözden geçirip ilişkiniz için yeni sınırlar belirleyin.2. MANİPÜLATİF DAVRANIŞ- LARI TANIYIN: Elbette love bombingin herkeste aynı şekilde görülmesi beklenmez. Ama bazı belirtiler vardır ki aşk bombardımanı yaşadığınızın açıkça kanıtıdır. Bunları fark ettiğinizde kendinizi geri çekip korumaya almak duygusal sağlığınız için atabileceğiniz en önemli adımdır.3. KENDİ İSTEK VE HAYALLERİNİZİ SÜRDÜRÜN: Elbette partnerinizle vakit geçirmekten çok keyif alıyor olabilirsiniz. Ortak hobileriniz veya ortak arkadaşlarınız da olabilir. Fakat tüm sosyal aktivitelerinizi sürekli birlikte yapmanız oldukça sağlıksız bir durum olacaktır. Sizi hayattan, sevdikleriniz ve sevdiğiniz şeylerden uzaklaştırmasına izin vermeyin.4. ÖNCELİKLE KENDİNİZİ ÖNEMSEYİN: Aynayı kendinize çevirip hissettikleriniz ve düşündüklerinizi yok saymaya başladığınızda genellikle partneriniz de kendinize davrandığınız şekilde size davranmaya başlayacaktır.Partnerinizden hak ettiğiniz davranışları göremediğinizi hissediyorsanız kendinizle olan ilişkinizi geliştirin.5. İLİŞKİNİN GİDİŞATINI ZAMANA YAYIN: Çok hızlı ilerleyen bir ilişki sağlıklı birliktelik değildir. Çeşitli süprizler ve hediyelerle sunulan gelecek vaatleri, kendinizi bulutların üstünde hissetmemizi sağlayarak gerçeği görmenizi zorlaştırabilir.Partnerinizi zamanla tanımak için kendinize vakit tanıyın.Hiç beklemediğiniz zamanda alınan iltifatlar her ne kadar kişiyi çok mutlu etse de, bunların aşırı şekilde yapılması can sıkıcı bir hal alabilir.Love bombing uygulayan kişi partnerini ileri düzeyde etkilemek için sürekli iltifat eder.Elbette sevdiklerimizle iletişim kurmak, onlardan haber almak isteriz. Peki bu aramalar ve mesajlar sürekli ve artık rahatsız edici bir duruma dönüşürse? İşte burada sürekli size mesaj atan veya arayan kişinin bu tür davranışları sizi sürekli kontrol altında tutmaya çalışmaktır.İlişkide şımartılmayı, süprizler yapan biriyle olmayı elbet hepimiz çok isteriz. Fakat sevgi bombardımanında bu tür davranışlar belirli bir amaca hizmet eder. Kişi partnerini bu gibi davranışlarla şımartarak duygusal olarak manipülasyon silahlarıdır.Tanışalı birkaç gün oldu ama sizinle evlenmek istediğini ve hayatınızda hep var olmak istediğini mi söylüyor? Hızlı gelişen yüksek vaatler en sık kullanılan taktiktir.Elbette sevgi duyduğumuz partnerimizin hep yanımızda bizimle olmasını isteriz. Partnerinizin sizinle olmak için sürekli çaba göstermesi elbette güzeldir. Fakat partneriniz her anınızda yanınızda olmak istiyorsa dikkat etmeniz gerekiyor. Sınırlarınız saygı duymaması, sizi hiçbir alanda kendi başınıza bırakmamak istemesi tehlikeli bir planın parçasıdır.Love bombing yapan kişiler için önemli olan tek şey kendi istek ve arzularıdır. Genellikle gereksinimlerini karşılamanız için kendi standartlarını size empoze etmeye çalışır ve siz farkına varmadan kendi isteklerinizi kaybetmeye başlarsınız. Ve tamamen bambaşka birine dönüşürsünüz.Sevgi bombardımanı yapan kişiler cümlelerini süslü şekillerde kurmayı çok severler. Size kendi fikrini empoze etmek için her şeyi söyleyebilirler.Yapabilecek olduğundan daha fazlasını yapabileceğini söyleyerek sizi bu duruma ikna ederler.İlişkinizin sağlıklı bir çerçevede ilerlemesini istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey partnerinizin davranışlarını gözlemlemektir. Sonrasında kendi duygularınızın farkına varıp bu davranışların size ne hissettirdiğiniz analiz etmenizdir. En önemli adım da sağlıklı bir ilişkinin neye benzediği hakkında fikir sahibi olmaktır. İlişkinizi incelerken gerçekçi bir bakış açısıyla bunu yapmalısınız. Kendi sınırlarınızı koruyarak sosyal ve aile yaşamınızı aktif şekilde sürdürmeye devam etmelisiniz.