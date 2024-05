7/24 şehirde yaşam

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali bu yıl 24. yaşını kutluyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu oyunu Puntila Ağa ve Uşağı Matti oyunuyla başlayan festival 15 Mayıs'a kadar sürecek. Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya, Yunanistan olmak üzere 5 yabancı ekibin ve 11 yerli bölgenin katılımıyla gerçekleşecek festivalde 25 oyun, 55 temsil sanatseverlerle buluşacak. Trabzon DT Müdürü Ahmet Uzuner yaptığı açıklamada "Festivalimiz, ilk etapta Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri kapsarken, şimdi dünyanın her şehrine dokunuyor. 24 sene içinde 54 yabancı ülkeden 206 oyun ve Devlet Tiyatroları'nın 12 farklı bölgesinden yüzlerce oyunla 506 temsil ve 235 binden fazla seyirci sayısına ulaştık. Bu yıl da dolu dolu bir festival programıyla Trabzon halkının karşısında olacağız" diyerek herkesi festivale davet etti.Edinburgh Fringe Festival'inde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü'nü, Scotland on Sunday'in En İyi Dans Prodüksiyonu Ödülü'nü ve The Independent'ın Tiyatro Özel Ödülü'nü kazanan Soirée, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında yarın DasDas'ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Macaristan'ın en önemli dansçılarından ve aynı zamanda topluluğun kurucularından olan Yvette Bozsik'e Tamás Vati ve Samantha Kettle eşlik edecek.Macaristan'ın önde gelen dans topluluklarından olan Yvette Bozsik Dans Topluluğu, 30. yılını muhteşem bir gösteri ile kutlamaya hazırlanıyor. Topluluk, dans tutkunlarıyla buluşmak üzere 6 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alacak. Bu özel etkinlikte, topluluk, müzik tarihinin önemli eserlerinden biri olan Zoltán Kodály'ın ünlü eseri Galánta Dansları'nı yorumlayacak. Bu performans sıradan bir yorumun ötesinde; Japon geleneklerinin etkileyici Butoh dansıyla Macar halk danslarının çağdaş bir tarzda birleştirildiği özgün bir koreografiyle sunulacak.Pera Müzesi, Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı'na özel konsere ev sahipliği yapacak. Beethoven'dan Prokofiev'e: Müzikal Bir Yolculuk konseri, yarın akşam sergi katında gerçekleşecek. Konserde, keman sanatçısı Mina Aoki-Girardelli ve piyanist Çağdaş Özkan dinleyicilere keman repertuvarının farklı yönlerini keşfedecekleri bir program sunulacak.Dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett, efsanevi kemancıların eşsiz eserlerinden aldığı ilham ile hazırladığı son albümünün turnesini İstanbul'da sonlandırıyor. Garrett'ın 20. yüzyılın müzisyenlerine saygı duruşu niteliği taşıyan ICONIC albümünden eserleri yorumlayacağı, sahne performansı ile izleyenlere büyülü bir atmosfer yaşatacağı konser 7 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda...Türkiye'nin ilk Mutluluk Müzesi Kanyon'da açıldı. Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını anlatan sergide karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürleri de sanatseverlerle buluşuyor. Yaşaroğlu'nun Mutluluk Öğrenilebilir Odası'nda sergilediği karikatürler ekranlara yansıyarak mutluluğun 5 anahtarını hatırlatıyor. Müze, 8 Mayıs'a kadar açık.Fotoğraf sanatçısı Oktay Demirkesen ve heykeltıraş Nihat Arıkan'ın, suyun hareketini ve dönüşümünü, kendi disiplinleri aracılığıyla yorumladığı An'da Asılı Kalan adlı sergi Decollage Art Space'de ziyarete açıldı. Su damlasının her sıçrayışta farklı bir forma bürünmesini, hem fotoğraflarla hem de heykellerle gözler önüne seren sergi 25 Mayıs'a dek açık kalacak.