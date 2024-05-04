Bir rüyanın peşinde

Berceste simli kişisel resim sergisi 2023 yılında sanatseverler ile buluşan ressam ve yazar Ayşenur Bağlı'nın Tiamat'ın Kolyesi adlı kitabı yayınlandı. Uzun yıllardır gördüğü rüyaların peşinden giderek kendisine anlatılan şeyi bulmaya karar veren Temmuz isimli karakterin Irak'a yaptığı yolculukla başlayan kitabıyla ilgili röportaj veren Ayşenur Bağlı, "Fantastik roman türüne ilgi duyan tüm okuyuculara hitap etmektedir. Ayrıca içerisinde mitolojik öğeler ve tarihi bilgiler içermesi sebebiyle kitlesi genişlemektedir" dedi.Antik Babil tanrılarından biri olan Tiamat, zamanın en güçlü tanrısı Marduk'a karşı verdiği savaşı kaybetmiş ve yok edilmiştir. Ancak bu savaşta kaybedeceğini öngören Tiamat yok edilmeden önce yeniden dirilmek için sahip olduğu tüm güçleri evrenin dört bir yanına dağıtır. Kahramanımız Temmuz, Tiamat'ı yeniden diriltmek için tüm güçleri bir araya getirmekle görevlendirilir ve macera başlar.Kitap Temmuz'un Irak'a yaptığı yolculukla başlar. Temmuz, uzun yıllardır gördüğü rüyaların peşinden giderek kendisine anlatılan şeyi bulmaya karar vermiştir. Eski Babil kentine ulaşır, bir semt pazarında Tiamat'ın kolyesini şans eseri satın alır. Gezisinin bir parçası olan Babil'in Asma Bahçeleri'ni ziyaret ederken kolye harekete geçer ve Temmuz'u esir alır. Zaman girdabıyla zamanda yolculuk yapmaya başlayan Temmuz'un ilk durağı Babil olur.Burada tanıştığı Sanherib ile birlikte Temmuz'un eve geri dönebilmesi için uğraşırlar. Babil Kulesi'ne ulaşan Temmuz, burada Kingu ile tanışır ve yedi katlı Babil Kulesi'ne tırmanmaya başlarlar. Her bir katında bambaşka bir sınavla karşılaşır, uzun bir arayışın sonunda kolyenin istediği ilk elementi bulurlar. İkinci bölümde yeniden ortaya çıkan zaman girdabı, kahramanlarımızı kolyenin belirlediği değil, kendi istediği bir zamana, Endülüs'e taşır.Kordoba'da yaşanan bir savaşın ortasına düşen Temmuz ve Kingu, Ömer Hoca'nın yardımıyla Kızıl Saray'ı bulmak için yola düşer. Ömer Hoca'nın kendisine emanet ettiği Kurtuba'nın kalbini Kızıl Saray'a ulaştıran Temmuz, aradığı elementi bulabilmek için zamanda ileriye gitmek zorundadır.Ömer Hoca'nın arkadaşı olan Demirci Abdullah, Temmuz'a sedef kakma bir kutu verir ve zamanda yolculuğun sırrını öğretir. Kutunun içindeki haritanın gösterdiği adaya giden Temmuz ve Kingu, seyahat ettikleri gemi kaptanının da kendilerine katılmasıyla haritanın gizemini çözüp Kızıl Saray'ın tamamlandığı zamana giderler. Aslanlı Avlu'ya varmalarıyla kolye ihtiyacı olanı alır ve zaman girdabı yeniden ortaya çıkar.Kitabın üçüncü bölümünde Temmuz ve Kingu Asya'nın güzelliklerini içinde barındıran Bali'ye giderler. Temmuz kendini Bratan Gölü'nde yaşayan bir Uyapu olarak bulur. Keja ile arkadaş olurlar ve buradan kurtulmanın yolunu araştırırlar.Aradığı şeyin Göl Tanrıçası Dewi Danu'nun tacı olduğunu anlayan Temmuz, tacı alabilmek için bir savaş başlatır ve destek istemek için diğer göl krallıklarına gider. Dördüncü bölümde Temmuz ve Kingu kendilerini Marduk'un yıldızı olan Jüpiter'de bulurlar. Kolyenin aradığı gücü bulmak hiç kolay olmayacaktır. Son bölümde ise Tiamat'ın ihtiyacı olan tüm güçleri bir araya getiren Temmuz, kendini yine Babil'de bulur. Temmuz'un dönmesiyle yeniden dirilir. Marduk'la savaşır ve onu yok eder. Temmuz'u yeni maceralar beklemektedir.Bu kitap zihinlerde yer etmiş kalıpları yıkarak fantastik, bilim kurgu, mitolojik ve tarihi ögeleri bir arada kullanmıştır. Zaman ve mekân kavramı yazarın hayal gücüyle birleşerek yeni bir boyut kazanmıştır. Son olarak fantastik bir macerada tarihsel öğelere yer vermiş olması, benzerlerinden ayrılmasına neden olmaktadır. Bu kitap her şeyden önce fantastik bir türde olmasına rağmen tarihte geçen gerçek olaylarla harmanlanarak yazılmıştır. Buradaki en büyük hedef fantastik olaylara ilgi duyan kişileri tamamen kurgu bir dünyanın içine atmamaktır."