20 koleksiyonluk iddialı iş birliği

Öyle bir iş birliği düşünün ki 10 yıl sürüyor... 20 başarılı koleksiyona imza atıyor her iki taraf... Özellikle de tek seferlik iş birliklerine alışık olduğumuz moda dünyası için bu rakamlar inanılacak gibi değil doğruyu söylemek gerekirse... Ama adL Night Zoom x Mert Aslan koleksiyonu tam olarak moda dünyasında parmakla gösterilebilecek iş birliklerinden biri... Dile kolay tam 10 yıl... Koleksiyonun her sezon bu kadar bekleniyor oluşunun en önemli nedenlerinden biri kendisini her zaman için öncelikli olarak bir moda editörü ve moda direktörü olarak tanımlayan ve birçok ünlü isme stil danışmanlığı yapmasıyla tanınan Aslan'ın sihirli dokunuşları... Diğeriyse markanın Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık'ın kumaş ve ürün kalitesinden vazgeçmemesi ve kusursuz ve kaliteli tasarımlara olan tutkusu... Bu iki güçten ortaya her kadının dolabında olmasını isteyeceği mevsimsiz ve zamansız büyüleyici parçalar çıkıyor... Hazır bu iş birliğinin yeni koleksiyonu pazartesi günü tanıtılacakken biz de bizim moda tarihimiz açısından farklı bir yere sahip olan bu koleksiyonlarının başarı hikayesini iki yaratıcısından dinlemek istedik....- DNA uyumu olmayınca hiçbir şey devam etmiyor. Mert Aslan ile koleksiyondan çok öncesine dayanıyor tanışıklığımız. Yıllar boyunca yapılan çekimler var ve Mert Aslan'ın bizim koleksiyonlarımızın çekimleri sırasında parçalara ve kombinlere yaptığı dokunuşlar var. O bizi biliyordu biz de onun markaya katabileceklerinin farkındaydık ve o nedenle bu projeyle ona gittik... Doğru bir birliktelik oldu. İki isim eğer birbirleri için yanlışsa süreci ne kadar iyi yönetirlerse yönetsinler ne yazık ki ortaya doğru bir şey çıkmıyor. Bizim başlangıcımız doğruydu. Sonrasında da her yaptığımızdan ders çıkarmayı başardık. Sorunları açıklıkla konuşabildik, hatalarımızdan çok şey öğrendik. Tabii ki en doğruya ulaşmak için tartışıyoruz da zaman zaman... Ama dediğim gibi ders çıkarmak, iletişim kurabilmek her şeyin temeli.- Trendleri kendimize göre yorumluyoruz. Çok geniş bir yaş grubuna, her bedenden kadına ve çok farklı şehirlerden hatta ülkelerden bir müşteri profiline hizmet ediyoruz. O yüzden her yaptığımız tasarımın ardında ciddi bir matematik, satış grafikleri ve çok yoğun analiz ve araştırma süreci de var. Bunların her birini masaya yatırıyoruz. Tasarım kadar ticari dengeyi de korumak önemli. Ekonomik gerçekleri yadsımıyoruz. Çok yaratıcı olmak, trendleri çok iyi analiz etmek kadar işin bu kısmını da tüm sürece dahil ediyoruz. Bu matematik çok önemli... 79 parça, 104 opsiyon ile piyasaya sürüyoruz bu son koleksiyonumuzu...- Yıllar içinde koleksiyonların daha da sevilip daha da geniş kitleler tarafından sevilmesi gurur verici... Başarımızın temeline gelecek olursak çok iyi anlaşan, birbirini çok iyi anlayan, birbirinin ne istediğini çok iyi bilen, doğruyu ve yanlışı çok iyi ayırt edebilen bir ekibiz diyebilirim... Trendlere bağlı kalmadan, modern bir çizgiyi benimseyerek ve zamansız parçaları bir araya getirerek farklı ve dikkat çekici bir abiye koleksiyonu yapıyoruz.- Dünyada ve Türkiye'de pekçok marka- tasarımcı işbirlikleri, marka-celebrity iş birlikleri, marka-influencerişbirlikleri görüyoruz. Oysa biz Türkiye'de ilk ve dünyadada pek bir benzeri olmayan bir iş birliği yapıyoruz.Marka ve moda editörü bir araya geliyor. Ben bu iş birliğininiçinde hep basın kültürüyle yetişmiş bir moda editörüolarak yer aldım.