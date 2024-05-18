Saçları süsleme vakti

Kış aylarının sonundan beri bu köşede yeni sezon için dolaplarımıza katmamız gereken parçaları konuşuyoruz. Tüm dolabımızı ilkbahar- yaz sezonuna hazırladıktan sonra sıra geldi kıyafetlerimizi daha da gösterişli bir hale sokmamızı sağlayacak olan aksesuvarlarımıza... Bu sezon için ne yaparsanız yapın birkaç saç aksesuvarına yatırım yapın derim ben... Bu sezona ait tüm defile görsellerini kare kare incelediğiniz zaman tokadan, saça aksesuvarların nasıl ön plana çıktığını siz de net bir şekilde görebilirsiniz... "Peki İdil nedir bu sezonun saç aksesuvar trendleri?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Büyüklü küçüklü fiyonklardan, 90'ların taraklı saç bantlarına kadar süslü aksesuvarlar bu sezon podyumlarında ön plandaydı. Saç aksesuvarlarının en güzel yanı her gün aynı saç stilini yapmaktan sizi de kurtarıyor oluşu bence... Tek bir dokunuşla oldukça değişik ve hareketli tarzlar elde edebilirsiniz. 50'li yıllardan bandanaları, 60'lı yıllardan kurdelalar, 80'lerden lastik tokaları ve 90'lardan klipsli tokaları yavaş yavaş kombinlerinize ekleme vakti. O zaman haydi gelin dolaplarımıza eklememiz gereken parçalara yakından bakalım...Taçlar kesin olarak bu sezon en görkemli dönemlerinden birini yaşıyor... Çiçekler, inciler, kristallerle süslenmiş birbirinden iddialı modeller bu sezonun vazgeçilmezleri arasında... Hemen hemen tüm influencer'ların kullandığı kocaman taçlar hala sevilmeye devam ediyor. Düğümlü ve işlemeli taçlar bu yaz gardırobunuzun en kritik parçası olabilir. Ferragamo, Dolce&Gabbana gibi dev modaevleri de Gaios ve Eli Peacock gibi tasarım saç aksesuvarı markaları da bu sezon için birbirinden iddialı parçalar üretmiş durumda...90'lı yılların favori saç aksesuvarı taraklı bantlar kesinlikle hayatlarımıza geri döndü. Givenchy ve Maryling şovlarında gördüğümüz, pratikliği ve şıklığı birleştiren bu saç aksesuarını ister plajda ıslak saçlarınızı sabitlemek için ister yaz akşamları görünümünüze dramatik ve asi bir hava katmak için deneyebilirsiniz.En sade saç modeli bile ışıltılı ve gösterişli bir aksesuarla bambaşka bir havaya bürünebilir. Tory Burch'te saçlar geriye doğru taranmış ve gösterişli boncuklu bir aksesuarla enseden aşağıya doğru sabitlenmiş. Örgülere, at kuyruklarına, topuzlara ya da düz fönlü saçlara ekleyeceğiniz taşlı bir toka özellikle yaz düğünleri için çok uygun olacaktır.Kurdele ve fiyonk ikilisinin saçlardaki egemenliği hız kesmeden devam ediyor. Chanel'in modelleri başlarının üstünde bağlanan siyah büyük kurdelelerle oldukça zarif ve elegan bir görünüm sergilediler. Kurdeleler bu sezonun en iyi saç aksesuvarlarından biri çünkü kolayca kişiselleştirmeniz mümkün. İstediğiniz kurdeleyi açık veya toplu saçta kullanabilirsiniz.Carrie Bradshaw scrunchie tokalardan nefret ediyordu ama belki şimdilerde yaşasa bayılırdı! 80'li yılların olmazsa olmaz parçası olan lastik tokalar hem kullanışlı hem de eğlenceli. Günümüzde desenler ve farklı kumaşlar ile güncellenen bu nostaljik trend tüm havalı kızların koleksiyonunda.Kristal işlemeler, logolar, boncuklar ve çok daha fazlası... Konu saç aksesuvarlarına gelince statement tokalar yani klipsli ve iddialı tokalar bu sezonun en popüler modelleri arasında yer alıyor. Göz alıcı olan bu tarz tokalarla tüm gözleri üzerinize toplamanız garanti.Her sezonun favori bir aksesuarı oluyor. Aklımızda 50'li veya 60'lı yıllarda üstü açık bir arabada çekilen bir film karesini canlandıran rengarenk bandanalar, ilkbahar-yaz defilelerinin de favorisiydi.Yeni nesil modern inciler hem takılarda hem de kıyafetlerde dikkat çeken detaylar arasında yer alıyordu. Tel tokalarda ve taçlarda görülen inci detaylar hem klasik hem de sofistike bir stil yaratıyor. Geçmiş ile şimdiyi buluşturan modern inciler ile zarif ve retro bir tarz deneyebilirsiniz.