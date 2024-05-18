Urla’da yelkenler fora

günde İzmir'in şirin ilçesi Urla'dayız... Sıcaklık yazı aratmıyor ama rüzgarın gücü birilerini çok memmun ediyor. Onlar Türkiye'nin dört yanındaki üniversitelerden Urla'ya yelken yarışları için akın eden gençler. 18 üniversiteden toplam 139 öğrenci ve 27 takımın yer aldığı teknenin katılımıyla gerçekleşen yelken yarışlarındayız. URLA Yelkenci Topluluğu, Urla Yat Kulübü ve Jimmy Key firmasının iş birliğiyle düzenlenen yelken yarışmasında IRC A1 kategorisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi, birinci oldu. IRC A2 ve IRC B1 kategorisinde de birinciliği Yaşar Üniversitesi kazandı. IRC B2 kategorisinin de birincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu. Bu yıl sloganı "Hayallerin Rotası" olan yarışlarda 8 farklı kategoride 27 yelken takımı ödül aldı. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk birinci grupta kazanan yelken takımlarına kupalarını verirken, "Bizler hem ailemizle hem de şirketimizle birlikte gençlere, spora çok inanan insanlarız. Gençlerle ve aileleriyle olmak bizler için çok değerli.14 yıl önce 10-12 tekne ile başladığımız yarışlar, bugün 27 tekneye ulaştı. Katılanlar da, yarışanlar da, bizler de büyük keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı. Yarışlarını her sene farklı bir tema ile yaptıklarını da ifade eden Ünlütürk, "Bu yıl 'Hayallerin Rotası' olarak düzenledik. Gençlerin yelken sporuna ısınmasını sağlamak, ülkemizin denize sahip olmayan şehirlerinden gelen üniversite gençlerine yelken sporunu sevdirmek bizim için önemli. Yıllar geçtikçe yarışlarımız üniversiteler ve yelken takımları arasında duyulmaya başladı. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.Urla Yat Kulübü'nden Ergün Nalbantığlu, Urla'daki Yelken Yarışları'nın organizasyon komite üyelerinden. Ergün Bey endüstri mühendisi ve 30 yıllık yelkenci. Gerisini ondan dinleyelim: "30 yıl önce denizle haşır neşirken İTÜ Gemi Mühendisliği mezunu dostum Erkan Çaylı, beni yelkenle tanıştırdı. İlk biriktirdiğim para ile yelkenli aldım. Bu sevda böyle başladı yani. Urlalıyım diye söylemiyorum ama burası dünyanın en güzel yeri." Tecrübeli olduğu için genç yelkencilerle ilgili fikrini merak ediyorum Ergün Bey'in: "Gençler müthiş. Cumartesi sabahı saat 10'da tanıştık tüm ekiple. Saat 11.30'da denize çıktık. Saat 12'de yarış startı verildi. Yarışta takım uyumunu 10-15 dakika içerisinde hallettik. Gençler çok zeki."İstanbul Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyan Şana Özbelli, aynı zamanda üniversitenin yelken kulübünün başkanı. Çocuklar için düzenlenmiş yaz dönemi optimist kurslarından biri sayesinde yelkenle küçükken tanışmış. Kendisine Urla'da yarışmak nasıl bir duygu diyoruz: "Yarış boyunca Urla manzarasına karşı seyir yapmak bizler için hem merak uyandırıcı hem de keyifliydi. Şansımıza yarış boyunca rüzgar boldu. Urla iskeleyi tam bir 'aile' olarak adlandırabiliriz. Kaptanlarımızın yarış için bizleri hiç tanımadan teknelerini bizlere açmalarının yanında yarış sürecinde bütün teknelerin yardımlaşması bizler için inanılmaz bir deneyimdi. Ergün kaptanımız sayesinde yarış boyunca hem çok şey öğrendik hem de çok keyifli vakit geçirdik. Urla ve İzmir yarışlarının takipçisi olmak istiyoruz."