Çizgili giyme sanatı

Trendler hepimizin modaya bakışını şekillendiriyor... Bir dönem gözümüze sıkıcı, yorucu, fazla ofis görüntülü parçalar öyle bir an geliyor ki dolabımızın vazgeçilmezi oluyor... Bence 'ofis görüntülü' dediğimde bile tam olarak neden bahsettiğimi anladınız... Özellikle çizgili gömlekler ve çizgili takımlar ya da etekler insanın aklına sadece ofis ortamını getirtiyor... Ofiste sık sık giydiğimiz için de normal şartlarda bu tarz parçalardan uzak kalıyoruz... Oysa son bir yıla damgasını vuran old money yani Türkçeye eski para stili olarak çevrilen bu sade ancak iddialı stilin moda kulvarındaki yükselişi nedeniyle çizgili kıyafetler de beklenmedik bir hızla hayatımıza girmiş oldu... "İdil anlıyoruz, zaten de görüyoruz her yerde çizgili tasarımlar var. Neden sen bu konuyu bu hafta sayfana taşıdın" diye soranlara hemen cevap vereyim. Cidden her yerde görüyoruz ama bu tarz kıyafetlerin ne kadar da kötü kombinlendiğini de görüyoruz farkındaysanız...Oysa izgili kıyafetleri doğru kombinlediğinizde hem daha çarpıcı hem de şık görünmeniz mümkün. Zebra veya gemici çizgisi gibi pek çok farklı formda olan çizgili parçalarda yatay veya dikey çizgi şekilleri de vücut formu üzerinde doğrudan etkili... Yani bazı küçük detaylara dikkat etmediğiniz zaman bir anda olduğunuzdan daha kilolu, daha kısa görünebilirsiniz. Mesela en basit şekilde konuya girmemiz gerekirse yatay çizgiler tek başına giyildiğinde giyeni daha kilolu gösterir. Ya da çizgilerin formu kalınsa giyeni olduğundan daha hacimli gösterir.Eğer yatay çizgileri ceket gibi parçalarda ve ince çizgi formunda kullanırsanız bu hacimli görünmenizi önler ve güzel bir görünüm yaratmanızı sağlar. Eğer boyunuzu olduğundan daha uzun göstermek isterseniz de bunu aslına bakarsanız çizgilerle gerçekleştirmeniz mümkün.... Boyunuzu uzun göstermek istediğinizde yapacağınız şey oldukça basit... Boyuna çizgili kıyafetler bir anda boyunuz daha uzun görünecektir... Bu sezonun trendleri arasında yer alan uzun çizgili pijama takımlarını andıran takımların kısa süre içinde kadınlar arasında bu kadar popüler olmasının nedeni de tam olarak budur... Ayrıca bu tarz çizgiler tek parça giysilerde de oldukça hoş durur... Dikey çizgili bir elbiseyle hem daha ince hem de uzun görünebilirsiniz. Yazının başından beri altını çizerek söylediğim gibi bir kez daha söyleme istiyorum ki çizgili elbise veya ceket giydiğinizde kombininizi oldukça sade tutmalısınız.Çizgiler kendi başına yeteri kadar göz alıcı olduğu için görüntünüze yaptığınız her bir ekleme sizi ne yazık ki rüküş bir hale sokabilir. Yani çizgili bir parçayla özellikle desen kullanacaksanız dikkatli olmanız gerekiyor. Mesela leopar, zebra ya da yılan deseni gibi detayları kombininize eklemek isterseniz size en basitinden bu detaylardan birini ön plana çıkarmaya dikkat etmeniz gerektiğiniz söyleyebiliriz... "İdil pek çok yabancı stil ikonu bu çizgileri en parlak renklerle ve en iddialı desenlerle birlikte kullanıyor. Sen neden bize bu konudan uzak durmamız gerektiğini söylüyorsun ki?" diye soranlar olacağından eminim...Evet dediğiniz gibi dünyanın önde gelen stil uzmanları çizgileri oldukça iddialı farklı parçalarla bir arada kullanıyor. Ancak desen ve renk uzmanı değilseniz ne yazık ki çoğu zaman bu tarz bir kombin çalışması ortaya son derece göz yoran kombinler çıkmasına neden oluyor... Bunun yerine düz renklerle çizgiler oldukça hoş ve zarif duruyor... Çizgili bir gömleği karamel ya da camel tonlarında bir mini etek ya da şortla kombinlediğinizde doğal olarak gözü yormayacak ve elegan bir duruş elde ettiğiniz bir kombin ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi çizgili kıyafetlerle aksesuvarlarınızı oldukça sade tutmanız.Hâlâ henüz dışarı ceketsiz çıkamıyoruz. Konu da çizgili desenden açılmışsa takım kıyafetler bir yerden mutlaka insanın aklına düşüyor. Özellikle ofis kombinlerinde etek-ceket takımlar her zaman bildiğimiz üzere tam bir hayat kurtarıcı rolü üstleniyor. Çizgili ceketlerin özellikle en ince çizgililerini satın aldığınız zaman ömür boyu kullanabileceğiniz bir yatırım yaptığınızdan da emin olabilirsiniz...Herkesin dolabının içerisinde bulunan çizgili desen ilkbahar-yaz sezonunda doğal olarak biraz daha renkleniyor. Gökkuşağı renklerinin hepsi çizgilerle buluşuyor bu sezon... Ama tabii ki hep dediğimiz gibi vücut formunuzun öncelikli olarak bu çizgileri taşımaya müsait olduğundan emin olmanız gerekiyor... Bu iddialı renkli deseni biraz sakinlikle dengeleyerek yani kombininize düz renkler, jean detaylar hatta el örgüsü parçalar ekleyerek sokak stilinizi daha şık bir hale getirebilirsiniz.Dört mevsim vazgeçemediğimiz gömlek modelleri de bu sezonun trendi olan çizgiden nasibini alıyor. Üst kısmı vücudunun diğer bölümlerine göre daha geniş olanların dikey, üste bedene dikkat çekmek isteyenlerin ise yatay çizgiyi tercih etmesi gerekiyor. Bu kuralı bir kez kafanızda oturttuğunuz zaman aldığınız bu çizgili parçayla mutlu olmamanız imkansız...Henüz havalar bunaltıcı bir sıcaklığa ulaşmadı. Şu ara mevsimde uzun kollu ve yarım kollu elbiseler özellikle ofis hayatında tam bir kurtarıcı... Ayrıca elbiseler özellikle mavi tonlarındaki çizgili elbiseler tüm yaz boyuna terliklerle tam da deniz sonrası akşam yemeğine giderken en kurtarıcı parçanız olacak...Anvelop kesimler ilkbahar- yaz modasında oldukça popüler. Bu tür parçaların üzerinde çizgiler de varsa çok daha revaçta... Mini ve midi boyun popüler olacağı yeni sezonda üzerinde çizgi deseni bulunan etekler çok havalı bir görünüm yakalamanızı sağlayacak... Üstünüze kısa bir üst giydiğiniz zaman tüm kombininiz çok daha modern ve elegan bir havaya da bürünür...Çizgili desenler her zaman siyah ve beyazdan oluşmaz. Marin modasının vazgeçilmez bir parçası olan kırmızı, lacivert ve beyaz çizgiler giyeni son derece şık gösterir... Özellikle yaz aylarında sıkça tercih edilen marin tarzını kombinlemek de oldukça kolaydır. En basitinden beyaz ya da lacivert bir jean pantolon ya da şortla giydiğinizde hoş görüneceğiniz garantidir...İnce ve şık çizgiler göz yoracağından dolayı önemli görüşmelerinizde giymemeniz daha yerinde olur. Bunun yerine kalın çizgilere sahip olan parçaları tercih edebilirsiniz. Çizgilerin üzerinizde fazla iddialı durmasını istemiyorsanız çizgili parçaları tek olarak kullanabilirsiniz. Çizgili bluz, çizgili gömlek veya çizgili tişörtlerle de çizgi modasına uyabilirsiniz.