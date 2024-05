Körkütük değil sorunlu aşık!

Zaman geçip her şey değişim gösterirken ilişkilerin yapısında bile büyük değişimler yaşanıyor. İlişkilerin yapısını çevresel birçok faktör etkilemeye başladı. İşte Love bombing, Gaslighting, Ghosting olarak adlandırılan en sık görülen ilişki sorunları...Love bombing ile başlayalım: İlişkinin daha en başında görülen sevginin 'aşırı' bir şekilde karşı tarafa yansıtılmasıdır. Diğerlerine göre de en tehlikeli olanıdır. İlişkinin daha en başında çok yoğun sevgi sahneleri vardır. Bu yoğunluk öyle bir dereceye gelir ki, bu sevgi ve ilgi yumağının sizi yükselttiği nokta gözünüzü tamamen kör hale getirir. Kişi, sizi iki dakika olsun görebilmek için çok uzaklardan gelir, tüm önemli programlarını iptal edebilir, bir anda hiç nedeni yokken sürprizler yapıp hediyeler alabilir. Bu durumlar sizi öyle bir masalın içine sokar ki, gerçekten kendinizi masalın başkahramanı gibi perili bir dünyada hissedersiniz. Ancak tüm bu durumlar siz bu kişiye ve ilişkinize tamamen bağımlı hale geldiğinizde son bulmaya başlar.Bu noktada gözünüz o kadar kör hale gelir ki, bu ilginin sizden geri çekilmesinin sebebi olarak kendinizi görmeye başlarsınız. Merkezde olduğunuz o günlerin yoksunluğunu o kadar çekersiniz ki, tekrar o günlere kavuşmak için elinizden geleni yapmaya başlarsınız. Buna bulduğunuz nedenler genellikle kendinizle ilgili olacağından ilk olarak 'onun istediği gibi olamadım ondan böyle oldu' gibi bir neden bulursunuz.Aslında sizi bağımlı hale getiren partneriniz bir anda sizden tüm ilgiyi çekerek sizi bu yoksunluk sahnesiyle baş başa bırakır. Sizi bağımlı hale getiren o ilgi dolu davranışlar artık yerini normal davranışlar veya tamamen ilgisizliğe bıraktığında tamamen altüst olursunuz.Bu terim ilişkide kişinin kendi akıl sağlığını-iradesini sorgulatmaya yönelik psikolojik bir manipülasyon tekniğidir. Bu tekniği genellikle narsistik kişilik bozukluğuna sahip partnerler uygulamaktadır. Burada kişinin nihai hedefi partnerinin kendisine olan sevgisini-güvenini kullanarak kişinin kendine karşı olumsuz düşünüp değersiz hissetmesini sağlamaktır. Bu durumun da genellikle tek hedefi vardır o da kişinin kendisine bağımlı bir karakter yaratmaya çabalamasıdır. Çünkü narsist kişilik temeline sahip olan biri kendisini mükemmel hissettirecek birini kaybetmek istemez.İlişkinizde kendinizi her yaşanan sorunda suçlu hisseden tarafsanız, tamamen emin olduğunuz bir konuda bile kendinizi sorguluyorsanız, partneriniz asla haksız çıkmıyorsa ve sürekli sizin yanıldığınızı söylüyorsa, sizi başkalarıyla sürekli kıyas yapıyorsa gasligthinge maruz kalıyor olabilirsiniz.Hiçbir neden olmadan normal seyrinde giden bir ilişkiyi sonlandırmak ya da sessizce ortadan kaybolmak olarak tanımlanır. İlişkiniz normal seyrinde giderken partneriniz bir anda yok olduysa, arama ve mesajlarınıza yanıt vermiyorsa yüksek ihtimalle ghosting durumunu yaşıyorsunuz demektir.Ghosting yaşatan kişi genellikle bunu ilişkinin sorumluluğunu almaktan endişelendiği için yapar. Bu durumu yaşayan kişi içinse bu durumu yaşamak ciddi özgüven kaybına ve değersizliğe neden olur.Yaşanan üç ilişki probleminin de ortak çerçevesine baktığımızda kişinin birlikte olduğu kişiyi çok kendinden çok daha üstte görmesi geliyor. Hayatındaki tüm önemli durumları ikinci plana koyup hayatının merkezine ilişkisini koymayı, kendinden ve hayatından ödün vermeyi, ilişkide kendini, isteklerini feda ederek dengeyi kurmayışı kişiyi bu durumları yaşamaya çok daha açık hale getiriyor.Hiç beklemediğiniz zamanda alınan iltifatlar her ne kadar kişiyi çok mutlu etse de bunların aşırı şekilde yapılması can sıkıcı bir hal alabiliİr. Manipülasyon tekniklerini uygulayan kişi partnerini ileri düzeyde etkilemek için sürekli iltifat eder.Elbette sevdiklerimizle iletişim kurmak, onlardan haber almak isteriz. Peki bu aramalar ve mesajlar sürekli ve artık rahatsız edici bir duruma dönüşürse? İşte burada sürekli size mesaj atan veya arayan kişinin bu tür davranışları sizi sürekli kontrol altında tutmaya çalışmaktır.İlişkide şımartılmayı, sürprizler yapan biriyle olmayı elbet hepimiz çok isteriz. Fakat sevgi bombardımanında bu tür davranışlar belirli bir amaca hizmet eder. Kişi partnerini bu gibi davranışlarla şımartarak duygusal olarak manipülasyon silahlarıdır.Daha tanıştığınız birkaç gün oldu ama sizinle evlenmek istediğini ve hayatınızda hep var olmak istediğinizi mi söylüyor? Hızlı gelişen yüksek vaatler en sık kullanılan taktiktir.Elbette sevgi duyduğumuz partnerimizin hep yanımızda bizimle olmasını isteriz. Partnerinizin sizinle olmak için sürekli çaba göstermesi elbette güzeldir. Fakat partneriniz her anınızda her yaşadığınız şeyde yanınızda olmak istiyorsa dikkat etmeniz gerekiyor. Sınırlarınız saygı duymaması, sizi hiçbir alanda kendi başınıza bırakmamak istemesi tehlikeli bir planın parçasıdır.Duygusal manipülasyon yapan kişiler için önemli olan tek şey kendi istekleridir. Genellikle gereksinimlerini karşılamanız için kendi standartlarını size empoze etmeye çalışırlar ve siz farkına varmadan kendi isteklerinizi kaybetmeye başlarsınız. Ve tamamen bambaşka birine dönüşürsünüz.Duygusal manipülasyon yapan kişiler cümlelerini süslü şekillerde kurmayı çok severler. Size kendi fikrini empoze etmek için her şeyi söyleyebilirler. Yapabilecek olduğundan daha fazlasını yapabileceğini söyleyerek sizi bu duruma ikna ederler.Sınır koyduğunuzda suçluluk hissediyorsanız ve kurduğunuz ilişkide sınırlarınıza girildiğini hissediyorsanız hemen sınırlarınızı gözden geçirip ilişkiniz için yeni sınırlar belirleyin.Elbette love bombing'in herkeste aynı şekilde görülmesi beklenmez. Ama bazı belirtiler vardır ki aşk bombardımanı yaşadığınızın açıkça kanıtıdır. Bunları fark ettiğinizde kendinizi geri çekip korumaya almak duygusal sağlığınız için atabileceğiniz en önemli adımdır.Elbette partnerinizle vakit geçirmekten çok keyif alıyor olabilirsiniz. Ortak hobileriniz veya ortak arkadaşlarınız da olabilir. Fakat tüm sosyal aktivitelerinizi sürekli birlikte yapmanız oldukça sağlıksız bir durum olacaktır. Sizi hayattan, sevdikleriniz ve sevdiğiniz şeylerden uzaklaştırmasına izin vermeyin.Aynayı kendinize çevirip hissettikleriniz ve düşündüklerinizi yok saymaya başladığınızda genellikle partneriniz de sizin kendinize davrandığınız şekilde size davranmaya başlayacaktır. Partnerinizden hak ettiğiniz davranışları göremediğinizi hissediyorsanız kendinizle olan ilişkinizi geliştirin.İlişkinin çok hızlı ilerlediği bir ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. Çeşitli sürprizler ve hediyelerle sunulan gelecek vaatleri kendinizi bulutların üstünde hissetmenizim sağlayarak gerçeği görmenizi zorlaştırabilir. Partnerinizi zamanla tanımak için kendinize zaman tanıyın.İlişkinizin sağlıklı bir çerçevede ilerlemesini istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey partnerinizin davranışlarını gözlemlemektir. Sonrasında kendi duygularınızın farkına varıp bu davranışların size ne hissettirdiğiniz analiz etmenizdir. En önemli adım da sağlıklı bir ilişkinin neye benzediği hakkında fikir sahibi olmaktır. Ve ilişkinizi incelerken gerçekçi bir bakış açısıyla bunu incelemektir. Ve kendi sınırlarınızı koruyarak sosyal ve aile yaşamınızı aktif şekilde sürdürmeye devam etmelisiniz.