88 yıllık delikanlı

İstanbul Yeşilköy'de 65 bin metrekare alan üzerine konumlanan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi; uçak, helikopter, muhabere cihazları, füzeler, vb. hava araçları ve muhabere teçhizatları ile silah sistemlerini yakından tanıma imkanı sunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin bugüne kadar kullandığı hava araçları, maket koleksiyonlar, hava şehitlerinin hatırları ve uçuş esnasında kullanılan araç gereçlerle havacılık tarihine ışık tutuyor. Askeri Havacılık Teşkilatının kurucusu Mahmut Şevket Paşa'dan ilk Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan'a kadar çok sayıda havacının üniformalarının yer aldığı müzede, ilk hava şehitlerine ait giysiler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 1914 yılında Enver Paşa'nın emriyle İstanbul- Kahire arasında kıtalar arası hava seyahati yapılması amacıyla düzenlenen seferde uçağın kaza kırıma uğraması sonucu Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey ve Yüzbaşı Sadık Bey şehit oldu. Havacılık tarihinin ilk şehitlerinden olan bu iki ismin naaşlarının sarıldığı kanlı pike, müzede havacılık şehitleri alanında sergileniyor. Ayrıca yine ilk havacı şehitlerin kıyafetleri ve uçuşta kullandıkları araç gereçlerde görülebiliyor. Müzede "Tarihe Adını Altın Harflerle Kazıyan Kadın Havacılarımız" bölümünde, uçağa binen ilk Türk kadını Belkıs Şevket Hanım'ın, Dünya'nın ve Türkiye'nin ilk savaş kadın pilotu Sabiha Gökçen'in ve ilk Türk kadın hava şehidi Eribe Kartal Hürkuş'un uçuşta kullandıkları eldiven, başlık, gözlük vb. gereçler sergileniyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 88 yıllık delikanlısı



HAVA GÜCÜMÜZ DÜNYA STANDARTLARININ ÇOK ÜSTÜNDE

Türk havacılığının günümüzde geldiği noktanın önemine dikkat çeken Gamsız, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde görecekler ki Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren kararlı bir atılımla havacılık sektörü ilerlemiştir. Halihazırda geldiğimiz noktada milli teknolojimiz, İnsansız hava araçlarımız, milli mühimmatlarımız ve pilotlarımızın ciddi, kararlı ve azimle yürüttükleri eğitimler çok kuvvetli. Biz bu sayede dünya standartlarının çok üstünde olan hava gücümüzle görevimize devam ediyoruz. Uçuş öncesinde görevinizi tam yapmak dışında odaklandığınız hiçbir şey olamaz. Her harekat görevinin bir amacı vardır bu amaca ulaşabilmek için çok önemli hazırlıklar yaparız, çok ciddi hesaplar yaparız ve uçuş esnasında da her an yapılacak bir işiniz vardır. Bir sonraki adımı planlayıp bir sonraki harita ayağını takip etmeniz gerekir. Zannedildiği gibi savaş uçaklarında etrafı şöyle bir seyredeyim, keyif yapayım olmaz. Her an yapılacak bir işimiz vardır, o dikkat ve ciddiyetle uçarız" ifadelerini kullandı.



YURT DIŞINDAN DA İLGİ GÖRÜYOR

Yurtdışından ziyaretçilerinde müzeye yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gamsız; "Burada 66 adet uçak sergiliyoruz, 62 bin metrekarelik bir alanımız var. Bu uçaklar hava kuvvetlerinde görev yapmış envanterindeki uçaklar bunları burada sergiliyoruz. 12 tanesi kapalı hangarımızda tarihi değeri daha yüksek olan, diğer uçaklarımız da açık alanlarımızda halkımızın görüşüne sunuluyor. Ziyaretçi sayımız her geçen gün artmakta. Özellikle gençlerden havacılığa merakı olan bunu meslek olarak yapmak isteyen gençlerden yoğun talep alıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından havacılığa merakı olan ziyaretçiler ağırlıyoruz. Bilhassa dünyada kalan son örneği olan Pezetel Uçağı'nı görmeye yurt dışından pek çok ziyaretçimiz gelmektedir. İçeride bulunan uçaklarımızın pek çoğu dünyada kalınan son 3-4 örnekten biri olduğu için yoğun bir ilgi var" ifadelerini kullandı.



P-24 UÇAĞI, DÜNYADA KALAN SON ÖRNEK

Müze içerisinde yapılan çalışmalarla ilerleyen zamanlarda havacılık konulu filmlerin gösterildiği açık hava sineması da ziyarete açılacak. Kayseri Tayyare Fabrikasında üretilen ilk Türk yapımı Pezetel PZL P-24 uçağı da yine kapalı alandaki hangarda sergileniyor. Türk Hava Kuvvetlerinde kapalı kokpite sahip ilk uçaklar 1943'te hizmet dışı bırakıldı. P-24 uçağı, dünyada kalan son örnek olarak "2145" kuyruk numarasıyla müzede yer alıyor. Hava Kuvvetleri Müze Komutanı Albay Seyran Gamsız, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren kararlı bir atılımla havacılık sektörünün ilerlediğinin altını çizerek, müze aracılığıyla havacılığa ilgisi olan gençlerle bir araya gelebildiklerini dile getirdi.



GENÇLERİ HAYAL KURMAYA TEŞVİK İÇİN BİR FIRSAT

İstanbul'da ilk hava birliğinin kurulduğu yer olan Yeşilköy'de 16 Ekim 1985 tarihinde ziyarete açılan Havacılık Müzesi'ne özellikle gençlerin ve çocukların ilgisi yoğun. İstanbul Hava Kuvvetleri Müze Komutanı Albay Seyran Gamsız düşüncelerini şöyle aktarıyor: "Hava Harp Okulu'na lise eğitimini takiben üniversite sınavlarıyla girdim. Dört senelik eğitimi takiben teğmen olarak mezun oldum. 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçuş Okulu'nda uçuş eğitimini tamamladıktan sonra Harp hazırlık eğitimlerini bitirerek F-4 silah sistem subayı olarak göreve başladım. Havacılık Müzesi'ni gençlerimize anlatabildiğimiz onları cesur hayaller kurmaya teşvik edebildiğimiz bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Hem gençlerimize hem de halkımıza Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren hava kuvvetlerinin tarihini, havacılıkla ilgili gelişmeleri anlatabildiğimiz bir müze olarak gururla ziyaretçilerimize sunuyoruz. Milli Bayramlarda gelen ziyaretçileri ağırlamak üzere çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Gelen çocuklarımıza vakit geçirebilmeleri için, burada keyif alabilmeleri için faaliyetler düzenliyoruz. Çocuklarımıza yönelik boyama faaliyetleri, oyuncak, dans ve müzik faaliyetleri ile onların güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Diğer zamanlarda da gençlerimizi ve halkımızı pilotlarla bir araya getirmek için faaliyetler düzenliyoruz. Muharip uçak pilotlarımızı, Solotürk pilotlarımızı, Türk Yıldızları pilotlarımızı, Arama Kurtarma pilotlarımızı davet ediyoruz. Halkımızın sohbet edebilecekleri, sorular sorabilecekleri güzel bir alan hazırlıyoruz. Uçuş öncesinde deneme uçuşlarıyla ziyaretçilerimizin bulunacağı alanda geçiş için bir prova yapıyoruz. Burada bir telsizle çatıda uçaklarımıza yön veriyoruz. Halkımız o geçişleri seyrederken pilotlarımız da telsizden onlarla konuşma fırsatı sağlıyor. Böylelikle sadece görmüş değil uçağın içindeki pilotla da tanışmış olmalarını amaçlıyoruz. "