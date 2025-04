Atletik ve eğlenceli kombinler

Bu yılın ilkbahar-yaz trendlerini yazıyoruz yaklaşık bir aydır. Hava durumu bize kışı aratmasa da bu soğuk ve puslu havaların ardından baharın geleceğine bence hepimiz eminiz. Ben de buna güvenerek bu sezonun yine en gözde trendlerinden biri olan athleisure trendini yazmak istedim bu hafta. Athleisure yani hem egzersiz hem genel kullanım alanında giyilmek üzere tasarlanmış günlük kıyafetler, bu ilkbaharyaz sezonunun kesinlikle en vazgeçilmez parçaları olacak. Bu terim; atletik (athletic) ve eğlence (leisure) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu terim özellikle 2021 yılından yani pandemi sonrası yavaş yavaş günlük rutinlerimize dönmeye çalıştığımız günlerden bu yana aslına bakarsanız çok popüler. O günlerden bu yana spor kıyafetlerle günlük rahatlığın bir araya geldiği athleisure, her geçen gün moda dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırarak yeni stil kodları oluşturuyor."İdil bizim için biraz daha aç bu trendi, gözümüzün önüne bazı kombinler geliyor ama spor salonunda giyilecek gibi olan bir parçayı biz nasıl ofislerde ya da şık restoranlarda giyebiliriz?" diye sorduğunuzdan da eminim. Dediğimiz gibi athleisure, spor giyimin gündelik giyimle ve iş kıyafetleriyle buluştuğu anlamına geliyor ve her yerde hazır bulunan yoga pantolonlarının yanı sıra spor ayakkabıları, kapüşonluları, ceketleri ve hatta elbiseleri içeriyor. Ama tabii ki bu trendi uygularken bu özel amaçlı kıyafetleri bir moda profesyoneli gibi kombinlemeye de dikkat etmek de fayda var. Aslına bakarsanız sizi en rahat ettirecek opsiyon da spor giyim kıyafetlerinden ilham alınan moda evlerinin özel koleksiyonlarına göz gezdirmek.Neyse gelelim konunun detaylarına... Bu terim, ilk olarak 1979'da Nation's Business'ın bir sayısında "atletik görünmek isteyenler için tasarlanmış giysiler ve ayakkabılar" tanımıyla ortaya çıktı. Athleisure, zamanla büyük ölçüde teknolojideki gelişmelere bağlı olarak geleneksel spor giyimden bugün bildiğimiz günlük giyim estetiğine dönüştü. Günümüzde tasarımcılar sokaktan ofise, oradan da spor salonuna sorunsuz bir şekilde geçiş yapan kombinler oluşturmak için nefes alabilen, ter tutmayan kumaşlar kullanıyorlar. Moda dünyasının da bu rahatlığı radarına almasıyla birlikte bilinen spor markalarının arasına yenileri eklenirken daha yüksek moda markaları da beklenmedik işbirlikleriyle zamana ayak uydurdu. Eskiden sadece belirli bir alanı temsil eden spor kıyafetler modanın da dönüştürücü etkisiyle birleşerek ünlü isimleri de oyuna dahil etti. Genel olarak baktığımızda hepimizi ortak alanda buluşturan athleisure stili farklı desen ve renklere ev sahipliği yaparak defilelerde de kendini göstermeye başladı.Spor giyim; spor, egzersiz ve açık hava etkinliklerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ancak modaya uygun olabilen giysiler olsa da, athleisure giyim çok yönlü olarak kabul edilir ve hiç egzersiz yapmasanız bile günlük aktivitelerinizde giyilebilir. Athleisure giyim, yoğun yaşam tarzlarını tamamlayan, bizi rahat ettiren ve fiziksel uygunluğun bir parçası olarak önemini vurgulayan oldukça popüler bir stil türü. Tam bir yaşam tarzı olduğu ve bir kült haline geldiği için bir trendden daha fazlası haline geldiğini söyleyebiliriz. Athleisure trendinin en çok tercih edilen kısmı, her iki endüstriden estetiğin harmanlanması. Bu endüstriler ise spor ve moda. Moda, spora güvenilirlik açısından bir artış sağlarken, spor ise modaya işlevsellik kazandırıyor .Kişi sağlıklı kalmaya ve sağlıklı yaşamaya başladığında, zihinsel sağlıkları da daha iyi bir hayata yol açtığından ikisi birbirini tamamlar nitelik kazanıyor.Athleisure tipik olarak minimalizmden yanadır. Athleisure modası, estetiğinin gündelik havasını genellikle basit renk paletlerine borçludur. Bu nedenle bir renk patlaması yaratmadan önce kıyafetinizin teme renklerini siyah, beyaz, gri veya nötr tonlu parçalarla oluşturduğunuzdan emin olun. Klasik athleisure görünümünü elde etmek için yoğun baskılı görünümü veya desenleri de minimumda tutun. Bu giyim stili için melez kelimesini kullanmak bu aşamada doğru olacaktır. İlk başta sportif yanı daha kuvvetli olan görünümlerden sonra daha resmi sayılan gömlekler, ceketler hatta kalem etekler bile işin içine dahil olarak rahatlığı temel alan bir şıklık yaratıyor. Yaratılan bu şıklık ise birbirinden farklı aksesuarlar ve ayakkabı seçimleriyle de sizi belirli kurallar çemberine sokmuyor.Athleisure, zahmetsiz şıklık sağlamaya çalışırken rahat kalma dengesine hakim olmalı. İdeal atletik görünüm, her zaman hareket halinde olduğunuzu söyleyen görünümdür. Athleisure görünüm için gün sizi nereye götürürse götürsün rahat olacak parçaları bir araya getirdiğinizden emin olun. Dar bisikletçi şortlarıyla eşleştirilmiş bol tişörtler ve kazaklar düşünün. Ardından, bir antrenman üstü veya şık bir spor sütyeni ile eşleştirilmiş eşofmanları veya bol pantolonları düşünün. Bol bir giyim eşyası rahat tutarken vücudu saran bir parça görünümünüzü güzelleştirir. Dolayısıyla ikisini bir arada tercih etmenizde fayda var. Bu trende ayak uydurarak gardırobunuzu oluşturmak aslında oldukça basit. Birden fazla durum için giyebileceğiniz spor görünümlü parçalar seçin. Tipik olarak dar kesim altlar ve klasik renkler, stilettolarla olduğu kadar tenis ayakkabılarıyla da kombinlenmek için uygun parçalar. Bu tarz giyimden ilham alan kişiler spordan hiç haz almayan kişiler olabileceği gibi, sırf rahatlamak için haftanın çoğu günü spor yapan kişiler de olabilirler. Bu modaya yönelecekseniz bambu kumaş viskoz ve organik pamuk gibi kumaşlardan yapılmış yumuşak, nefes alabilen giysilere yatırım yapmak isteyebilirsiniz.