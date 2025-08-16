7/24 şehirde yaşam

Erzurum sergilerle sanata doyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı Erzurum oldu. Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından Erzurum, Anadolu'nun doğuya açılan kapısı olarak bu yıl da kültür, sanat ve tarihle ışıldayacak. Bugün başlayacak olan festivalde özellikle sergiler öne çıkıyor. Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi'nde Gökler, Göçler ve Kökler temasıyla derin bir yolculuğa çıkılırken;

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu, Nejat Çuhadaroğlu'nun küratörlüğünde ilham veren Kadın Kahramanlar ile Anadolu'nun sırlarını taşıyan Gizem Dolu Anadolu sergileri sanatseverleri ağırlayacak. Ayrıca Erzurum Müzesi'nde festival boyunca Osmanlı şehzadelerinin oyuncaklarının yer aldığı Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi ile Anadolu masal kültürünü yansıtan Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi ziyaretçilere zamanda keyifli bir yolculuk sunacak. Erzurum'un kültürel simgelerinden Çifte Minareli Medrese'de Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Tespih, Türkiye'nin Minyatürleri, Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması ve Türkiye'nin Ustaları belgesel gösterimi sanatseverleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. Zeliha Saçlı Bazoğlu'nun Hüzün Çiçekleri isimli sergisi öne çıkarken, Kale önünde gerçekleşen Gökyüzünden Türkiye sergisi ise ülkenin eşsiz doğal güzelliklerini ve kültürel çeşitliliğini benzersiz bir bakışla görsel şölen olarak sunacak.



Gençliğin sahnedeki çağrısı

Arda Aydın'ın özgün kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği Spiritua isimli oyun, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu'nun yapımcılığında, klasik tiyatro kodlarını cesurca kırarak Türkiye sahne sanatları için benzersiz bir deneyim sunuyor. Shakespeare'in trajedileriyle mitolojiyi, genç oyuncuların enerjisiyle çağdaş sahne estetiğini buluşturan oyun, 17 Ağustos akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.





Ankara'da dans zamanı

Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat merkezlerinden Cermodern, bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 3 ülkeden 20 dans sanatçısını ağırlayacak olan festival, solo performansların gücünü ve samimiyetini ön plana çıkaran özgün yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli dansçıların katılımıyla 30–31 Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek festival programında; çağdaş ve kavramsal dans performanslarının yanı sıra atölye çalışmaları ve sanatçı buluşmaları da yer alacak. Festivalin koordinatörlüğü Esma Meydan, program danışmanlığı ise, çağdaş dans alanında ulusal ve uluslararası platformlarda etkin çalışmalarıyla tanınan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre tarafından yürütülüyor.





Doğada Saklı

UrlaDam Sanat Galerisi, Türkiye'nin yeni mezun genç sanatçılarını her yıl aynı çatı altında İstanbul'da bir araya getiren BASE'in sekiz farklı edisyonuna katılmış 32 genç sanatçının güncel eserlerinden oluşan özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Doğada Saklı başlıklı sergi, doğayı yalnızca dışsal bir manzara olarak değil; hafızanın, bedenin ve geçişin mekânı olarak düşünmeye davet ediyor. Sergi 12 Eylül'e kadar sürecek.





Aşk her yerde

Sanatçı Cem Gönül'ün aşkı bir his değil, bir varoluş biçimi olarak yorumladığı Love is All Around sergisi, Sevil Dolmacı İstanbul'un tarihi mekânı Villa İpranosyan'da izleyiciyle buluşuyor. Renk, figür ve geometrik formlarla örülü bu şiirsel dünyada Gönül, 10 Eylül'e dek sürecek sergisinde içe dönük bir duygu haritası sunarken, her tuvalde aşkın başka bir yüzünü, sezgisel bir anlatımla görünür kılıyor.



4 günde 40 konser

Türkiye'de kamplı festival kültürünün öncüsü Zeytinli Rock Festivali, bu yıl ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Demirciköy'deki Milyon Beach'te gerçekleştirilecek festival, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman'ın da aralarında olduğu 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.



Açık havada sinema şöleni

Sinema tutkunlarını etkileyici bir atmosferde buluşturacak Fişekhane Açık Hava Sineması, sinemanın en sevilen kült ve ödüllü yapımlarını İstanbullularla buluşturmaya başladı. Geçtiğimiz akşam Mamma Mia! ile perdelerini açan açık hava sineması programında Arrival, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ghost, Forrest Gump gibi ödüllü yapımların yanı sıra; 12 Monkeys, Untouchables, The Mask ve The Grinch gibi kült filmler yer alıyor.