Desenlerin sezonu

Ağustos ayı demek artık yavaş yavaş sonbahar- kış sezonu için alışverişe çıkma ve dolapları gözden geçirme zamanı demek... Yeni sezonda moda dünyası, minimalizmden ve sessiz lüks tavrından olabildiğince uzaklaşıyor. Ve uzun zamandır olmadığı kadar yoğun bir şekilde desenleri benimsiyor. Nostaljinin ve modernizmin iç içe geçtiği bu süreçte birbirinden iddialı baskı ve desenleri bir arada göreceğiz. Kombinlerde aynı anda birbirinden farklı desenleri bir arada görmeye de yine bu sezonda alışacağız. Pucci baskıları, zamansız çizgiler, nostaljik puantiyeler, kır esintili gingham kareleri ve sanatsal grafik çiçekler... Her biri farklı bir stil kodunu temsil etse de ortak noktaları net: Dikkat çekici, yaratıcı ve yaz stiline dinamizm katmaları. Moda dünyasının hızla değiştiği ve her gün yeni bir mikro trende uyandığımız şu günlerde bazı parçalar zamansızlığı ile ortaya çıkan her yeni trend de kendine bir yer ediniyor. Hatta gardıroplarımızı asla terk etmeyecek kadar güçleniyor. Gardıroplarımızı oluşturan temel parçalar ve renklerin yanı sıra özellikle önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde göreceğimiz desenler, her ne kadar kimileri tarafından fazla iddialı bulunsa da moda sahnesinde güçlü bir yere sahip olur. İşte podyumlardan sokak stiline uzanan önümüzdeki günlerde gittikçe daha da güçlenecek desenler...

ÇİÇEKLER

İlkbaharın gelişini moda dünyasında çiçek desenleriyle kutlamaya alışmıştık. Şimdi ilkbahar-yaz sezonunun uzantısını önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Sonbaharda sezonun renkleriyle uyumlu çiçek desenlerini bolca göreceğiz. Kabul edelim ki pastel tonlardaki çiçek desenleri, yumuşak ve feminen bir görünüm yaratıyor. Romantik tarz severler için bu desenler ideal.

PUANTİYE DESENİ

Moda dünyası, birbirini takip eden ve hızla değişen trendler sayesinde belki de en hızlı dönemlerinden birini yaşıyor. Her sezon öne çıkan desenler, renkler ya da parçalar, gerek yüksek moda sahnelerinin gerekse sokakların zirvesine çıkarak altın çağını yaşıyor, modaseverler tarafından hızla tüketiliyor ve yerine bir yenisi geliyor. Ancak bu değişim sürdürülebilir temelli olduğundan ortaya çıkan trendler bir dönem moda dünyasını etkisi altına almış ve zaman içinde bir moda klasiğine dönüşmüş desenler, renkler ya da parçalar oluyor. Modanın sürdürülebilir çağının aynı zamanda modanın en kural tanımayan, özgün çağıyla birleşmesiyle ise bu trendler hiç olmadığı kadar renkli, cesur ve yenilikçi formlarda ve silüetlerde karşımıza çıkarak her stilde kendine kolaylıkla yer edinebiliyor. Artık hiçbir desen fazla abartılı ya da hiç bir renk fazla canlı değil!

ÇİZGİLER

Çizgiler, moda dünyasında neredeyse her sezon karşımıza çıkıyor. Ancak 2025 yılında, çizgiler klasik formundan uzaklaşarak daha hacimli, daha deneysel bir hal aldı. Yatay, dikey, çapraz... Her bir yön, farklı bir ruhu yansıtıyor. Ve bu sezon, özellikle oversize parçalarla birleştiğinde hem rahat hem de stil sahibi bir görünüm elde ediliyor. Podyumlarda gösterişli çizgileri hem monokrom hem de renkli versiyonlarının podyuma taşınmasına şahit olduk. Oversize çizgili ceketler ve uyumlu pantolonlar, yaz için rahat görünümler yaratıyor.

EKOSE BÜYÜSÜ

Gingham deseni uzun yıllar boyunca kır yaşamı estetiğiyle anıldı. Ancak artık bu desen şehirli şıklığın önemli temsilcilerinden biri. Kareli dokusuyla sade ama dikkat çekici olan gingham, bu sezon nötr tonlar ve modern kalıplarla birleşerek lüks bir boyut kazandı. Ekose desenli takımlar, mini elbiseler, çeşit çeşit aksesuvarlar bu sezon çok ama çok popüler. Thomas Burberry'nin hayata geçirdiği renkler birleşenleri bu sezon yine çok ama çok iddialı bir şekilde hayatımıza giriyor mesela.

YILAN DERİSİ

Çizmeler, botlar ve gece kıyafetlerinde tercih edilen yılan deseni, şıklığa biraz asi bir dokunuş katıyor. Rock tarzın yükselişe geçmesiyle birlikte bu tarz desenler de yükselişe geçmeye başlıyor. Bu deseni aksesuvarlarla sınırlı tutabileceğiniz gibi gömlek ve elbiselerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu desenin en güzel yanı jean'lerle, siyah ya da krem renkleriyle de mükemmel bir uyum yakalamadı. Yılan derisi desenini mesela çizgilerle de rahatlıkla uyum içinde kullanabilirsiniz.

HAREKETLİ VE GEOMETRİK

Moda tasarımcısı Emilio Pucci'nin imzası haline gelen girdap desenleri, bu sezon adeta yeniden doğdu. 1960'ların özgür ruhunu ve dinamizmini yansıtan bu ikonik baskı, 2025 yazında güçlü bir geri dönüş yaptı. Canlı pembeler, turuncular ve canlı mor tonları... Bu yazın en beklenmedik ve ön plana çıkan deseni olan bu dalda desenleri zamansız lüksünü modern kesimlerle sunmasıydı. Bu desenin baskınlığı nedeniyle, kombinlerde denge çok önemli. Beyaz bir atlet, düz kesim keten pantolon veya sade sandaletlerle eşleştirildiğinde, girdap baskı kendini en iyi şekilde gösterecektir.

LEOPAR RENKLERİ

Yaklaşan sonbahar- kış aylarına da kolayca uyarlanabilen leopar deseni, kot pantolonlarımızdan eteklerimize, elbiselerimizden gömleklerimize, çantalarımızdan senenin bir diğer öne çıkan trendi külotlu çoraplarımıza kadar birbirinden farklı parçaları da ele geçirmiş durumda. İster minimalist bir clean girl olun, ister Y2K akımını benimsemiş olun, ister hızla değişen Gen Z trendlerinin ve akımlarının aksine zamansız ve klasik çizgilerden devam eden biri olun ya da tüm maksimalistliğinizle zaten leopardan hiç vazgeçmemiş olun, herkese uygun bir leopar stili mutlaka var.

ZEBRA BASKISI

Zebra deseni bu yıl farklı renk ve boyutlarla sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Özellikle pantolonlarda ve aksesuarlarda oldukça dikkat çekici. Geçen sezon bu tür baskıların yükselişe geçeceğinizi aksesuvarlardan yavaş yavaş fark etmiştik aslına bakarsanız.