Türkiye çalışkan sporcular için fırsatlar ülkesi

Sabahın henüz aydınlanmadığı saatler... 05.30'da gününe başlayan genç bir sporcu, sessiz bir sahada topun çimlere düşen sesiyle kendini yeniden keşfediyor. Golf onun için yalnızca bir spor değil; sabrın, disiplinin ve hayallerin uzun bir yolculuğu. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Almina Erdoğan, Florida'dan Las Vegas'a uzanan hikâyesinde cesaretini ve azmini yanına alıyor. "Türkiye'de çalışkan sporcular için büyük fırsatlar var" diyen milli golfçü, hem akademik hem de sportif hayatında zirveye giden yolu adım adım inşa ediyor.

Golf sporuyla ilk ne zaman ve nasıl tanıştınız?

Annem ve babam sayesinde tanıştım. Onlar arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak golf oynamaya başlamışlardı ve bazen beni de sahaya götürüyorlardı. İlk başta sadece izliyordum ama zamanla bu oyun çok dikkatimi çekmeye başladı. Vuruş denemeleri yaptıkça oyundan daha çok keyif almaya başladım. Hem farklıydı hem de çok eğlenceliydi. Bu ilgim zamanla büyüdü ve golf hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Eğitiminiz nasıl devam ediyor?

Mayıs 2025'te Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan IMG Academy'den mezun oldum. Ağustosta University of Nevada, Las Vegas'ta (UNLV) tam burslu bir student-athlete yani hem öğrenci hem sporcu olarak eğitim hayatıma başlayacağım. Kadınlar golf takımının bir parçası olarak akademik ve sportif anlamda güçlü bir başlangıç yapmak istiyorum.

Türkiye'de golfçü olmak, genç yaşta, ne gibi zorluklar ya da avantajlar barındırıyor?

Türkiye'de genç golfçü olmak hem zorluklar hem de fark yaratma fırsatları sunuyor. Saha sayısının sınırlı olması ve turnuva sayılarının azlığı, düzenli rekabet ortamı bulmamızı zorlaştırıyor. Ancak bu durumun avantajları da var. Özellikle disiplinli çalışan bir sporcu, daha kolay fark edilip milli takıma seçilebiliyor. Amerika gibi golfün yaygın olduğu ülkelerde öne çıkmak çok daha zor. Bu anlamda Türkiye'de çalışkan bir sporcu için çok önemli fırsatlar var.

WAGR (World Amateur Golf Ranking) sıralamasında daha yukarıya tırmanmak için ne gerekiyor?

Yukarı sıralara çıkmak için daha fazla WAGR onaylı turnuvaya katılmak gerekiyor. Bu turnuvalar genellikle 54 çukurluk, yani 3 günlük organizasyonlar oluyor.Bazı turnuvalarda günde çift round oynanıyor, bu da ciddi kondisyon gerektiriyor. Daha fazla turnuva için iyi bir planlama, disiplinli antrenman ve maddi destek gerekiyor. Bu noktada sponsorlar ve federasyonlar büyük rol oynuyor. UNLV takımında olmak da bu imkanlara ulaşmak için çok büyük bir avantaj.

ALMİNA İLE BİR GÜN

05.30 Kendi isteğimle fitness antrenmanına gidiyorum, çünkü kondisyon bu sporda çok önemli.

07.45-11.20 Okula geçiyorum,

07:45- 11:20 saatleri arasında derslerime giriyorum.

11:30-19:00 Antrenman programım başlıyor. Takımımla birlikte haftada üç gün güç ve kardiyo ağırlıklı fitness çalışmaları yapıyoruz.

Haftada 1 gün sadece golf mobilitesine yönelik özel bir fitness antrenmanımız oluyor. Haftada 2 kez sahada oyun içi antrenman var.

19:00 - 20:00 Haftanın üç günü arkadaşlarımla birlikte akşam yemeği yiyoruz.

19:45 - 20:45 Diğer iki gün aldığım Advanced Placement* dersleri nedeniyle arasında study hall'a katılıyorum.

Hafta sonu: Çoğunlukla turnuvalarla geçiyor. Genellikle cuma akşamı yola çıkıyoruz ve turnuvanın uzunluğuna bağlı olarak pazar veya pazartesi akşamı dönüyoruz.

Turnuva yoksa cumartesi günleri bireysel antrenman yapıyoruz.

Pazar sabahları genellikle arkadaşlarımla birlikte sahaya çıkıyoruz.

*ABD'de lise düzeyinde uygulanan bir program. Öğrencilere üniversite düzeyinde dersler alma fırsatı sunuluyor.



BABAM, PANDEMİDE EVİN BAHÇESİNE GOLF SAHASI YAPTI



Pandemide evinizde kurulan golf sistemi oyununu nasıl etkiledi? Pandemi döneminde babam evimizin bahçesine kapalı alan golf sistemi kurmuştu. Bu sayede her gün kısa oyun ve teknik vuruşlar üzerine çalışma şansım oldu. Vuruş tekrarı, istikrar ve odaklanma konularında büyük gelişim sağladım. Mental olarak ayakta kalmamı ve sahalara dönüşte hızlı adapte olmamı sağladı. Bu sistem disiplinimi korumama yardımcı oldu ve oyunumda kalıcı bir gelişme yarattı.