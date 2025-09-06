Direksiyon başında bir oyuncu

Bir yandan dizilerde kamera karşısına geçiyor, bir yandan Türkiye Pist Şampiyonası'nda direksiyon sallıyor. TOSFED Yıldızını Arıyor 2023 yılı birincisi Sevde Zehra Yıldırım, iki farklı dünyayı aynı tutkuyla yaşıyor. Kadınların motor sporlarında daha fazla yer alması için eğitimler veriyor, gençlere rol model oluyor. Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ve üçüncü ayak yarışlarının kadınlar kategorisindeki birincisi Yıldırım'ın hedefi bu yıl Türkiye Pist Şampiyonasında kadınlar klasmanında şampiyon olmak. Yıldırım'la kariyerini ve hedeflerini konuştuk.

- Motor sporlarına olan sevdanız nasıl başladı?

- İçinde büyüdüğüm çevrede motor sporlarına pek fazla ilgi yoktu. Ben adrenalin seven bir yapıdayım. Çocukken hobi olarak bindiğim karting araçları tutkum olmuştu. Rekabetim, kendimle ve zamanlaydı. O hızı hissetmek, o anda olmak ve hızlı reaksiyon vermek bunlar çekti beni sanırım. Derste olmaktansa araç içinde olmak daha cazipti benim için, bu yüzden okuldan kaçmışlığım çok.

- Şu an aktif olarak neler yapıyorsunuz?

- Türkiye Pist Şampiyonasında H2k takımı bünyesinde Corsa ile yarışıyorum. Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ve üçüncü ayak yarışlarının kadınlar kategorisinde birinciliği elde ettim. Hedefim bu yıl Türkiye Pist Şampiyonasında kadınlar klasmanında şampiyon olmak. Fırsat buldukça da F3 araçlar ile antrenmanlar yapıyorum.

- Formula 1 adım adım Türkiye yaklaşırken, Formula 3 araçları da antrenmanlarda kullanılıyor. Sizin de Formula 3'te yarışma şansınız olabilecek sanırım. Bundan bahsedebilir miyiz?

- Formula 3'ler 2007 yılından sonra tekrar pistlere dönüyor. 2026 yılında, şampiyona yarışını düzenleme için görüşmeler devam ediyor. İstanbul Park'ta F3 şampiyonası sürücü için büyük keyif olacağı gibi, seyirci için de dikkat çekici. TOSFED ve Academy Of Motor Sports'un bu konuda girişimi sadece sporcuyu desteklemekle kalmayacağı gibi, ciddi bir seyirci kitlesini de motor sporlarına kazandıracaktır. F3'ler farklı ve çok güzel bir deneyim. Araçlara olan ilgimden ve takıma olan güvenimden dolayı onlarla sezon yapmayı isterim. Gelecek yıl planlaması için şimdiden sponsor görüşmelerimi gerçekleştiriyorum.

- Motor sporlarında idol olarak gördüğünüz isim ya da isimleri sorsam...

- Samiye Cahid Morkaya, Michele Mouton, Lella Lombardi, Desire Wilson, Lena Bühler ve daha fazlası.

Bulundukları zorlu koşullarda, ilklere imza atmış başarılı kadın yarış pilotları idollerim.

- Peki kariyerinizi hem oyunculuk hem spor alanında sürdürüyorsunuz. Birini seçmek zorunda kalırsanız...

- Oyunculuğu bir öğreti olarak görüyorum. Gündelik hayatta dilediğiniz kadar karakter analizi yapabilirsiniz, taklit edebilirsiniz, senaryoya yaklaşır gibi hikayelere yaklaşabilirsiniz. O öğretiyi aldıktan sonra bilinçli olarak besleyebilirsiniz. Uygun koşullarda dilediğim zaman, dilediğim yaşta bu işi yapabilirim. Motor sporları ise çok denklemin bir araya gelmesi ile aktif kalabileceğiniz bir alan. Gündelik hayatta da gerekli çalışmalar ile sıcak kalınabiliyor. Birini diğerine tercih etmek gibi bir tablo göremiyorum bu açıdan baktığımda.

- İzlediğim dizide size uyuz olmuştum.

Yarışlar sonrası rakiplerinizden benzeri tepkiler alıyor musunuz?

- Dizinin yayınlandığı dönem siz gibi oynadığım karaktere uyuz olup yolumu kesenler oluyordu. Rakiplerimin tepkileri maalesef daha şahsi olabiliyor. Ama benim rekabetim kendimle olduğu için böyle durumlara odaklanmak yerine kendi yoluma odaklanıyorum.

- Trafikte sizi hiç yarışa davet eden oldu mu?

- Oluyor ama yarışmak için doğru yer cadde değil pist.

- Otomobilinizde hız göstergeniz en çok kaçı gösterdi?

- Otoyolda mı, pistte mi? Şaka bir yana bilinenin aksine yarışlarda düzlükte kaçları gördüğümüzden ziyade viraja nasıl girip, nasıl çıktığımız önemlidir.

- Son soru: Bir gün Oscar adaylığı mı, Formula 1'de yarışmak mı?

- Hayallerimin ötesini yaşadığım günler oldu. Neden ikisi de olmasın...

- Sahne tozu, pist tozu... İkisini de yutuyorsunuz. İkisinin zorluklarından örnek verebilir misiniz?

- Sahneye ve piste tam hazırlıklı çıkıldıysa büyük keyiftir. Ama ikisinin de hazırlanma süreci sancılı geçiyor. Piste çıkana kadar sponsor görüşmeleri, oyunculukta da seçmeler kısmı zorlayıcı olabiliyor. İkisinde de doğru ekip ile yola çıkmak çok önemli. Yanlış ekip oyunculukta psikolojik açıdan zorlarken, yarışta da güvenliğinizi tehlikeye atabilir.



ERKEKLERDEN ARABA KULLANMAYI ÖĞRENMEK SOĞUTABİLİYOR

- Motor sporları cinsiyet ayrımının olmadığı bir spor dalı... Sizce bu sporda kadın olmanın artısı ve eksisi nedir? - Eksilerden başlayabilirim. Erkeklerin arabalara dair teknik bilgileri çocukluktan başlıyor. Kız çocukları bu konuda eksik başlıyor. İleri yaşlarda sanayiye girmeniz de pek istenmez. Öğrenmek için soracağınız mercii de kısıtlıdır. Babalardan veya erkek arkadaşlarla yapılan sürüş dersleri de kadınları bu işten genelde soğutur. Bunlara takılmayıp yarışçı olmak istenildiğinde doğru kişilere sorup kısa sürede öğrenilmesi gereken çok fazla yeni bilgi vardır. Daha fazla kilometre yapılarak deneyim artırmak gerekir. Küçük yaşlarda profesyonel karting ile başlamak gerekiyor. Ben geç kalınmış yaşlarda başladım fakat kadın olmamın bu noktada artısı var. Erkeklere bu konuda uygulanan baskı kadınlarda o kadar ağır değil.



YARIŞ İÇİN DİZİ PROJESİ REDDETMİŞLİĞİM VAR

- Motor sporlarına genç kızların daha çok ilgi göstermesi için eğitmen olarak çalışıyorsunuz. Oyunculuk kariyerinizin devam etmesine rağmen neden motor sporlarına olan tutkunuza ara vermiyorsunuz.

- Motor sporlarına kadın katılımını artırmak için uluslararası ve ulusal çapta çeşitli destekler var. Geliştirilmesi gereken bir alan. Ben de kendimce destek olmaya çalışıyorum. Bununla ilgili bir akademi ile birlikte yürüttüğümüz projelerimiz var. Yarış dışında da bireysel sürüş eğitimleri veriyorum. Kızlara verdiğim eğitimlerde özellikle hitap ve anlatım dilini daha ilgilerini çekecek şekilde aktarıyorum. Böylelikle direksiyon ile kurulan bağ daha anlamlı ve keyifli oluyor. Bence iki alan birbirini besliyor. Mesela eğitim örneğinde kişiye özel, onun dilinde verilen eğitim, oyunculuktan edindiğim karakter analizi ile mümkün. Yanı sıra gün içinde ikisini de geliştirmek adına rutinlerim var. Oyunculuk proje bazlı bir meslek, yarışlar ise yılın belli zamanları pistte olmayı gerektiriyor. Ara vermeyi gerektirmiyor fakat yarış için dizi projesi reddetmişliğim var. Tarih çakışmaları olabiliyor fakat bu, devamlılığı olan işlerde çözülebilecek bir sorun.



İSTANBUL PARK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

- İstanbul Park artık sporculara ve halka açıldı. Sanırım siz de burada antrenman yapma imkanı buldunuz. Hisleriniz nedir?

- TOSFED'in bu alanda ciddi çalışmaları oldu. Düzenlenen ilk yarış, benim de ilk pist yarışım olan 2024 Türkiye Pist Şampiyonası oldu. O yüzden benim için çok değerli bir pist. Uluslararası çaptaki değeri zaten yadsınamaz. İlk çıktığım zaman bu kadar büyük bir pisti daha önce deneyimlenmediğim için bir tedirgin olmuştum ama piste çıktığım zaman tüm o endişe yerini keyfe bıraktı. Bu yıl farklı bir araçla yarışıyorum İstanbul Park'ta. Bu araçla da ayrı bir keyifliymiş. Umarım seneye üstüne koyarak daha iyi bir araçla da deneyimleme şansım olur.