7/24 şehirde yaşam

Dünya Korolar Günü kutlanıyor

1990 yılından bu yana IFCM (Uluslararası Koro Federasyonu) tarafından başlatılan "Dünya Koro Günü" etkinliği, ülkemizde olduğu gibi dünyada da birçok şehir ve ülkede coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında yarın akşam CSO Ada Ziraat Bankası Ana Salon'da Dünya Korolar Günü'nü kutlayacak. Konserde şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrasına, Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile Mine Özalp ve Oğulcan Gökalp şefliğindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu eşlik edecek. Programda Carl Orff'un Carmina Burana eseri seslendirilecek ve izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunulacak.



Bürkev'in takvimi yoğun

Genç piyanist İlyun Bürkev, aralık ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği özel konser serisiyle dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Bürkev, 15 Aralık'ta Prag'da, Alman Büyükelçisi Peter Reuss'un özel daveti ile Lobkowicz Sarayı'nda gerçekleştirilecek konserde sahne alacak. Ardından 20 Aralık'ta CSO Ada Ankara'da solo bir resital verecek olan genç sanatçı 24 Aralık'ta İzmir'de Elhamra Sahnesi'nde, 26 Aralık'ta da İstanbul'da Zorlu PSM Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Bu konserde sanatçıya, genç kuşağın dikkat çeken piyanistlerinden Elif Naz Ertuğrul eşlik edecek. 27 Aralık'ta İstanbul'da Sahne Minoa Pera'da solo konser vereck olan Bürkev, yılın kapanışını 30 Aralık'ta, Liechtenstein Academy'nin uluslararası seçkisi kapsamında SAAL Schaan sahnesinde gerçekleştirecek.





İlk İstanbul konseri

İlk konseri CSO Ada Ankara'da günler öncesi biletleri tükenen Ragıb Narin son 5 yıldır oluşturduğu repertuvarını ilk İstanbul konserinde sevenleriyle buluşturacak. Yarın akşam Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde vereceği konserde yakında çıkacak yepyeni teklisi İstanbul'u ilk kez sevenleri ile paylaşacak olan Ragıb Narin, konserde daha önce de 'Yok Yok' şarkısında düet yaptığı Arap dünyasının sevilen sesi Rima Yussef'ı ve de Harbi şarkısında düet yaptığı Özgür Balakar'yı ağırlayacak.





Karanlıkta kalan gerçekler

Genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak'ın kaleminden çıkan Tebdil 17 Aralık akşamı Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Burak Üzen, Erkan Akbulut, Fehmi Karaarslan, Gülşah Fırıncıoğlu, Özge Borak ve Onur Erdemir'in rol aldığı oyun, farklı dünyalara ait ikiz kardeşler Talat ve Süleyman'ın hikâyesini merkezine alıyor. Yıllar sonra aldıkları gizemli bir davetle birbirlerinin yaralarına yeniden dokunan kardeşlerin hayatı, bir gün kafenin kapısından giren davetsiz bir misafirin Süleyman'dan beklenmedik bir talepte bulunmasıyla yön değiştiriyor.





Aşk terapileri sergi oldu

Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz ŞIK Çifçi, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 51. Dakika isimli ilk kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıkıyor. "Aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkileri" bir terapistin gözünden ele alan sergi, bir klinik psikoloğun yıllar boyunca dinlediği aşk hikâyelerinin terapistin iç dünyasında bıraktığı izlerden ve söyleyemediklerinden oluşan bir imgesel anlatılar bütününden oluşuyor. 50 dakika olan bir psikoterapi seansı bitiminde danışan, odadan çıkar ancak danışanın hikâyesi; terapistin zihninde, bedeninde ve bilinç dışında devam eder. Çifçi buradan hareketle, terapistin seans sonrası kendiyle yüzleştiği bu eşik anını, aşkın başlangıç, ayrılık ve iyileşme aşamalarından ilham alarak çağrışımsal bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 11 Ocak'a kadar sürecek.



33 gençten yeni eserler

Genç, bağımsız ve disiplinlerarası sanatçıları görünür kılma misyonuyla Türkiye'nin en etkili sanat platformlarından biri hâline gelen Mamut Art Project, merakla beklenen 12. edisyonunu Yapı Kredi bomontiada'da sanatseverlere buluşturuyor. Program, fiziksel mekânın yanı sıra internet sitesi üzerinden de erişime sunularak sanatseverleri kapsamlı ve çok yönlü bir deneyime davet ediyor. Yarın akşama kadar sürecek olan seçkide, baskı, bio art, desen, fotoğraf, heykel ve kinetik enstalasyon gibi farklı disiplinlerde eser üreten Türkiye genelinden 33 sanatçının eserleri yer alıyor.