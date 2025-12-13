Kahvenin pabucunu dama atan beyaz

Renklerle duygu durumumuz arasında hep yakın bir ilişki vardır. Renklerin psikolojisi terimini eminim ki çokça duymuşsunuzdur. 2020'lilerin ilk yılları pandemi etkisinde evlerimizde sağlığımıza ve sevdiklerimize dair korkular yaşayarak geçti. O dönemde dünya ekonomisinde de büyük değişimler yaşandı. Pandemiyle sarsılan dev ekonomiler bir türlü kendini toplayamadı. Yapay zekanın etkisiyle dünya daha az insan iş gücünün kullanıldığı dolayısıyla işsizlik sorununun da artacağı zorlu dönemlere doğru yaklaşıyor. Yani toplamda tüm dünya için 2020'ler zorlayıcı, tedirginlik verici, endişenin ve kaygının çok olduğu yıllara dönüşmüş durumda. Tek bir dünya savaşı yok ancak dünyanın neredeyse her bölgesinde yıllardır süren ve yüksek can kayıplarının verildiği savaşlar sürüyor.

SAVAŞLAR VE KAYIPLARIN YILI

Dünyanın her noktasında savaş ve ilaç endüstrisi çok para kazanıyor. Bunu bilişim endüstrisi ekleniyor. Yıkılan coğrafyaların yeniden inşası süreçleri ve gıda endüstrisi de yine bu dönemlerde çok kâr ediyor. Tüm dünyada küçük bir grup gittikçe zenginleşirken, çok büyük sayıda insan fakirleşiyor, fakirler daha da fakirleşiyor. "Yılın son ayında, kendimizi yeni yıl için zorla motive etmeye çalışırken neden içimizi zaten bildiğimiz böyle konularla daha da çok sıkıyorsun" dediğinize eminim. Haklısınız. Tam bu psikoloji içinde olduğumuz için, moda dünyası aslında bakarsanız bizi renklerle sakinleştirmeye, umutlandırma çalışıyor.

KAHVE TONLARIYLA SAKİNLEŞTİK

Geçtiğimiz yılın Pantone rengi bir tür açık kahve tonu olan 'mocha mousse'tu. Renk psikolojisinde; güven, sadelik ve huzuru simgeler. Yüksek stresli ortamlarda bu renk; sakinleştirici bir etki yaratarak, ortamı dengeleyebilir. Yatak odası gibi dinlenme alanlarında bu tonun kullanılması, uyku kalitesini artırıcı bir etki yaratabilir. Üzerinizde taşıdığınızda ise kendinizi güvende, sakinleşmiş ve ılımlı bir iletişime açık hissedersiniz. Gelecek yılın rengi ise kısa süre önce açıklandı biliyorsunuz. Yaklaşık 20 gün sonra adım atacağımız 2026 yılının rengiyse 'cloud dancer'... Yani bir çeşit kırık beyaz tonu. Bu renk gibi nötr tonlar zihni yatıştırmalarıyla bilinir. Bu ve diğer beyaza yakın tonlar; zihinde netlik, açıklık ve ferahlık hissi yaratır. 'Cloud dancer' da minimal uyaran içerdiği için dikkat dağınıklığını azaltan, algıyı sadeleştiren ve zihnin toparlayan bir etkiye sahip. Pantone'un seçtiği bu ton; yumuşak ve gökyüzünü anımsatıyor. Karmaşık ve gürültülü dünyada dinginlik, netlik ve yenilenme vaadi sunuyor. Bu rengin en güçlü yönlerinden biri, tasarım ve dekorasyondan modaya kadar geniş bir kullanım yelpazesinde uyum sağlaması: İster tek başına sade ve minimal bir seçim olarak; ister pastel ya da nötr tonlarla kombinlenerek ferahlık, huzur ve zarafet getirmesi. Bu ton, tüm renk paletine "temiz bir zemin/beyaz tuval" sunuyor; böylece diğer renklerin de öne çıkmasına imkan tanıyor.

ÜNLÜLER ÇOKTAN GİYMEYE BAŞLADI

'Cloud Dancer'ın inkar edilemez çekiciliği; asla bunaltıcı hissettirmemesinde yatıyor. Daha net ve verimli düşünceler üretmek için gereken boş bir sayfa. Bu renk ile hem zihnimiz hem de dolaplarımız bir anda temize çekiliyor. Her şeye yeniden başlayabileceğimiz, 0 noktasında olsak bile ümitle ve sakinlikle ileriye doğru adım atabileceğimiz yepyeni bir yıla adım atıyoruz. En azından bu şekilde hissetmemiz gerektiğini moda dünyası bizlere söylüyor. Yeniden ilham almaya, yaratmaya, üretmeye, baştan başlamaya, tüm karamsarlıklara rağmen yeniden ayaklarımızın üzerinde yükselip kendimiz olmaya ihtiyacımız var. Hiçbir yerde bizi motive edecek bir destek bulamıyorsak bile en azından moda dünyası; her zaman yaptığı gibi bu zor zamanlarda bizlere yeniden hayal etmenin mümkün olduğunu fısıldıyor. WWD'nin kıdemli editörü Rosemary Feitelberg, haberinde bu rengin giyimle olan bağlantısı hakkında şunları söyledi: "Bulut dansçısı'na benzer renklerin kullanıldığı kıyafetler; son aylarda Sabrina Carpenter, Greta Lee, Doechii, Gwyneth Paltrow ve Erika Kirk gibi ünlüler tarafından önemli etkinliklerde tercih edildi. Ekim ayında Meghan Markle, Paris'teki bir defileye tamamen beyaz bir kıyafetiyle katıldı. Daha yakın zamanda ise Melania Trump, Beyaz Saray yılbaşı ağacının gelişi için kemerli beyaz bir palto giydi."

PANTOLONLAR

Beyaz renk günlük hayatımızda her yerde karşımıza çıkarken, yukarıda bahsedilen yıldızlardan ilham alarak kışlık kıyafetlerinizde stratejik bir şekilde kullanabilirsiniz ve benzersiz görünümler yaratabilirsiniz. Düz kesim veya geniş paça beyaz pantolonları krem kazaklar ile kombinleyebilirsiniz. Sezonun bir diğer trendi kadife ile birleştirerek beyaz kadife pantolonları deneyebilirsiniz.

YÜNLER VE PELUŞLAR

Yün ceketler bu sezon çok moda. Beyaz veya krem yün motorcu ceketleri ile günümüz trendlerini deneyebilirsiniz.

ÖRGÜLERİN GÜCÜ ADINA

Beyaz örgü elbiseleri siyah aksesuarlar ve ayakkabılar ile kombinleyerek kontrast yaratın. Herkesin gözü sizde olacak!

İDDİALI TAKIMLAR

Takım elbiseden daha güçlü bir kıyafet olamaz! Beyaz takım elbiseler ise bu tarzı daha modern yapıyor.

UZUN ELBİSELER

Beyaz uzun elbiselerinizi kesinlikle kışa taşıyın! En sevdiğiniz ceketle veya oversize bir kazak ve bootie'ler ile kombinleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ

Siyah ve beyaz kombinler her zaman güzel görünüyor. Siyah rengi beyaz kombininize boyut kazandıracak.

DENİM KOMBİNİ

Denim ile yanlış kombin yapmak oldukça zor. Oversize beyaz bir palto ve denim kombini ile beyaz stili yakalayabilirsiniz.