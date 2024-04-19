14 bin çocuk katlettiler

ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 12'ye yükseldi.196 gündür süren katliamlarda hayatını kaybedenlerin 14 binden fazlası çocuk, 10 binden fazlası da kadın oldu.Öldürülen Filistinli kadınlardan 6 bini anneydi.Bu da 19 binden fazla çocuğun yetim kaldığı anlamına geliyor.7 Ekim'den bu yana 1 milyondan fazla kadın da evsiz kaldı.Katil İsrail'in Gazze'deki tüp bebek merkezini vurduğu ortaya çıktı. Independent'ın haberine göre İsrail, geçtiğimiz aralık ayında Gazze Şeridi'nin en büyük embriyo merkezi olan Al Basma IVF isimli doğum merkezini vurdu. Merkeze başvuran çiftlerin en az yarısının, artık döllenebilir sperm ya da yumurta üretmeyecek durumda olmalarından dolayı çocuk sahibi olmak için başka bir şansları da yoktu... Merkezin kurucusu Cambridge mezunu jinekolog ve kadın doğum uzmanı Bahaddin Galayini "Tek bir füzeyle 5 bin cana kıyıldı" sözleriyle insanlık tarihine bir utanç lekesi daha olacak geçen katliamı özetledi.İSRAIL Channel 12 kanalı, Tel Aviv yönetiminde Uluslararası Ceza Mahkemesi paniğinin başladığını aktardı. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanlar toplantı yaptı. Ana gündem Netanyahu dahil üst düzey isimlere yönelik çıkarılacak bir tutuklama kararına karşılık atılacak adımlar oldu.