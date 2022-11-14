ABD ve Rus istihbaratını Ankara’da MİT buluşturdu

TÜRK istihbarat kaynakları, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisi arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirdi. İstihbarat kaynakları, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.