ABD'de eski Vali Cuomo hakkında "cinsel taciz" soruşturması başladı

Yetkililer, soruşturmanın niteliğinin ve mevcut durumunun belirsiz olduğu bilgisini paylaştı. Valilik ve Adalet Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı. En az 12 kadın, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu, değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.