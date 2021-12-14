ABD’de hortum felaketinin en küçük kurbanı hayatını kaybetti





50 HORTUM MEYDANA GELDİ



Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD'nin Ortabatı ve Güney'in bazı kısımlarında yaşanan şiddetli fırtınalarda yaklaşık 74 kişi Kentucky'de olmak üzere toplamda yaklaşık 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kentucky başta olmak üzere sekiz eyalette iki gün içinde 50 hortum bildirildi.