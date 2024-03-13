ABD’de TikTok krizi: Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturdu! Yasa tasarısı kabul edildi

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA TARTIŞMASI

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini ileri sürüyor.

TikTok'un yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.