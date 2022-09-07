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Giriş Tarihi: 7.9.2022 21:38

ABD'den teröristlerle ortak tatbikat! Türkiye sınırına yakın bölgede silahlı eğitim verdiler

AA
ABD’den teröristlerle ortak tatbikat! Türkiye sınırına yakın bölgede silahlı eğitim verdiler

ABD askerleri Suriye'nin Haseke ilçesinde Türkiye sınırına yakın bir noktada terör örgütü YPG/PKK ile ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor. ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

TERÖRİSTLERE SİLAH EĞİTİMİ

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi. Öte yandan ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

ABD TERÖRE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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ABD'den teröristlerle ortak tatbikat! Türkiye sınırına yakın bölgede silahlı eğitim verdiler
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