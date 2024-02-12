AB’den Gazze soykırımı için dikkat çeken mesaj

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını anımsatarak, İsrail'in saldırı düzenlediği Refah'taki durumun çok tehlikeli olduğu ve "soykırımın" engellenmesi gerektiği mesajını verdi.

Gennez, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'de düzenlenen gayri resmi toplantısının girişinde konuştu. Gazze'deki durumu "Çağların en vahim insani krizi." olarak niteleyen Gennez, "Refah'taki durum çok ama çok tehlikeli. Bu nedenle masum sivilleri desteklemeyi sürdürmemiz, acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılmasını talep etmemiz ve ayrıca Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım talebinde bulunmamız çok önemli." dedi.

Gennez, şöyle devam etti: "Aslında durumun açık olduğunu düşünüyorum. Gazze'de o kadar çok kişi mahsur kaldı ki insani durumun nereye varacağının ucu görünmüyor. Bu nedenle insani yardımın Gazze'dekilere ulaşması önemli. Böyle düşünen yalnızca Belçika değil. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırımı önlemek için Gazze'ye daha fazla insani yardıma, daha fazla insani erişime ihtiyacımız olduğunu söyleyen bir emri var."

Gennez, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istemiş, Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğünü belirtmişti.