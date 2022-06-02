AB’den son dakika Rus petrolü kararı | Yasaklandı

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren pakete göre, Ukrayna'ya saldırılarda rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatı yasaklanacak.

Bu yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ithalatı yüzde 92 oranında azaltılacak.

Rus petrol sektörüne hizmet sağlanması da yasak olacak.