ABD’li haber ajansı gizli yazışmayı ifşa etti: Ülkelere ajanlar gönderildi!

ABD'nin, Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) tarafından uzun yıllardır yürütülen gizli operasyon kapsamında, Venezuelalı üst düzey yetkilileri bir casusluk programıyla hedef aldığı öne sürüldü. Associated Press'in (AP) ele geçirdiği gizli bir resmi yazışmaya göre, DEA uzun yıllardır, Venezuelalı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin davaların açılmasına neden olacak durumları gizlice kayıt altına almak üzere bu ülkeye ajanlar gönderdi.

2018 tarihli 15 sayfalık belgede, "Para Porsuğu Operasyonu" ismi verilen operasyon kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dahil birçok üst düzey yetkilinin hedef alındığı belirtilerek, "Bu operasyonun tek taraflı ve Venezuelalı yetkilileri haberdar etmeden yapılması zaruridir." ifadesi kullanıldı. Konuya yakın iki kaynak, bu notun, DEA ve Miami'deki savcıların 100 civarında Venezuelalıyı soruşturmak için 2013'te başlattığı "Para Porsuğu Operasyonu"nun "agresif bir şekilde genişlemesi" demek olduğunu belirtti.