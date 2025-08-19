ABD’li hemşire: Gazze’de durum felaket ötesi

Yeni işgal planı yapan İsrail, bir yandan katliamlarına bir yandan da defalarca kez yerinden ettiği Filistinlileri sürgüne devam ediyor. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 artarak 62 bini geçti. İsrail ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık sonucu son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde gönüllü görev yapan Filistin asıllı Amerikalı hemşire Amanda Nasır, İsrail soykırımının Gazze'yi yok ettiğini, hastanelerin çöktüğünü, çocukların gözleri önünde açlıktan öldüğünü dile getirdi.

HERKES AÇ VE SUSUZ

Nasır Hastanesi'nde çalışan Amanda Nasır, "Hastaneye gelen yaralıların çoğu ciddi ve korkunç şekilde yaralanmış durumda. Bazen kimin solunum cihazı alacağını seçmek zorunda kalıyoruz. Karar kritik ve çok zor" ifadelerini kullandı. "Durum felaket ötesi" diyen Nasır "Herkes çok zayıf ve susuz. Hastanede bebeklerin yetersiz beslenmeden dolayı gözlerimizin önünde öldüğü vakalara tanık olduk" dedi. Öte yandan Gazze Belediyesi, kentte su kesintilerinin derinleştiğini bildirdi.

'SAVAŞTAN, SÜRGÜNDEN YORULDUK'

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından bölgede korku ve çaresizlik had safhaya çıktı. Yıkık binalarda, derme çatma yapılarda ve çadırlarda barınan bazı Filistinliler, İsrail'in kendilerini Gazze'den zorla çıkarma planlarını reddettiklerini söyledi. Muhammed Ebu el-Ata, "Gerçekten çok yorulduk. Savaştan bıktık, göç etmekten bıktık. Her gün bir yerden bir yere taşınmaktan yorulduk. Zor hayatta kalıyoruz. Zar zor idare edebiliyoruz" dedi. Zaten her şeylerini kaybettiklerini ve gidecek yerleri olmadığını belirten bazı Filistinliler ise Gazze'yi terk etmeyeceklerini söyledi. Plana göre Gazze kentinin topyekûn işgal edilmesi için yaklaşık 100 bin asker seferber edilecek. Kentin önce kuşatılması sonra ele geçirilmesi hedefleniyor. Askerlere havadan da destek sağlanacak. Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceklerini duyurdu.

'TEPKİ VERİLMEZSE ÇOK GEÇ OLACAK'

GAZZE Mahkemesi Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da düzenlenen "Gazze Mahkemesi Acil Durum Basın Toplantısı"nda konuştu. Falk, "Batı'nın liberal demokrasilerinin bu kadar suç ortaklığı yapması büyük bir üzüntü kaynağı ve değişimin yolda olduğunu görüyoruz. Batı halkı yavaş yavaş yeniden tepki veriyor. Acil bir şekilde tepki vermeleri gerekiyor, yoksa çok geç olacak" değerlendirmesini yaptı.

HAMAS'TAN ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY

HAMAS, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli diğer gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtildi. Bu arada Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan da söz konusu teklifin İsrail'e iletildiği ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu belirtti.