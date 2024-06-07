Açlıkla küçülen bedenler

Katil İsrail'in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı. İsrail ordusu son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam daha gerçekleştirdi. Saldırılarda 77 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazzeliler, 8 aydır yokluk, yıkım ve katliamlara karşı yaşam mücadelesi veriyor. Filistinli terzi Sari Ebu Semra da abluka nedeniyle giysi bulamayan Gazzelilerin yıpranmış ve artık büyük gelen giysilerini tamir ediyor.Sınır kapılarının kapalı olması ve açık olduğu zamanlarda da savaş öncesine nazaran az sayıda yardım TIR'ının girmesi nedeniyle Gazze halkının hayatını idame ettirmesi için gerekli olan malzemeler iç piyasada tükenme noktasına geldi. Yeni giysi bulamayan, bulsa da pahalılıktan ötürü satın alamayan Filistinliler de Ebu Semra'nın enkazlar arasındaki "terzihanesinin" yolunu tutuyor.Gazze'de 8 ay öncesiyle bugün arasında terzilik mesleğinin çok farklılaştığını kaydeden Ebu Semra, şu ifadeleri kullandı: "Savaş öncesinde Han Yunus'un merkezinde terzi dükkânım vardı. İnsanlar hep yeni giysiler getirirdi. Şimdi ise insanların getirdiği giysiler, enkaz altından çıkarılan ve çoğunlukla giyilemeyecek durumdaki giysiler oluyor. Ama biz yine de bunları tamir ediyoruz çünkü insanlar perişan vaziyette." İnsanların çoğunun kilo verdiğini, 20-30 kilo kaybedenler olduğunu aktaran Ebu Semra, "Çoğu kişi, giysilerini daraltmak ve küçültmek için getiriyor. Müşterilerin yüzde 90'ı bu amaçla geliyor. Getirilen giysilerin büyük kısmı aslında tamir edilemeyecek kadar kötü oluyor ama başka alternatif olmadığı için tamir ediyoruz" diye konuştu.İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı katliamları, insanlık krizi, soykırım suçlaması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen 8 aydır sürdürüyor.Saldırılarda 2.3 milyon Gazzelinin sığındığı BM merkezleri, okullar ve hastanelerin yanı sıra sivil evler de kasıtlı olarak hedef alınıyor.İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde toplu mezarlar bulunuyor.Yardımların girişini engelleyerek halkı kıtlığa sürükleyen İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısıyla bölgede güvenli ve sığınılacak bir yer de bırakmadı.MESCİD-İ Aksa'daki cuma hutbesinde Arap dünyasının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma sessiz kalmasına tepki gösterildi. Hutbeyi Şeyh Halid Ebu Cuma okudu ve Arap dünyasının tam bir körlük yaşadığına vurgu yaparak, "Arap dünyası, kör ve sağır olmuş. Futbol maçları, diziler, şarkı, dans ve eğlence partileriyle yatıp kalkıyorlar. Bu durumu Allah'a havale ediyoruz" dedi.Amerikan CNN kanalındaki haberde "İsrail, Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait okulu ABD yapımı bombalarla vurdu" denildi. Patlayıcı uzmanlarıyla incelenen saldırı görüntüleri, İsrail'in BM okuluna ABD yapımı bombalarla saldırdığını ortaya koydu. İsrail önceki gün BM okuluna sığınan sivilleri hedef almış ve 45 kişi ölmüştü. Katil İsrail'in geçtiğimiz günlerde Refah'taki çadır katliamını da ABD silahlarıyla yaptığı ortaya çıkmıştı.Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkânı harekete geçiriyor. Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye ev sahipliğinde ülkelerin Gazze konusunda bir araya gelecek olmaları, Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor. Toplantıya katılacak D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor. D-8 ilk defa olarak siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek.ANKARA