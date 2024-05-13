Afganistan’dan yardım çığlığı

Afganistan, sağanak yağışlar sonrası 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, insani yardım ve barınma konusunda yardım çağrısı yaptı. Ramin, Türk sivil toplum kuruluşlarının sahaya ilk yardım gönderenler olduğunu dile getirdi. Çok acil insani destek gerektiğine dikkati çeken Ramin, bu zor zamanda ülkesine destek veren sivil toplum kuruluşlarına, Türk devleti ve kurumlarına teşekkür ederek, önceki krizlerde de Türkiye'nin ilk kardeş ülke olarak insani yardımda bulunduğunu anımsattı.Yolların ve iletişimin çok kötü durumda olduğunu ve bu nedenle insani yardım göndermenin de zorlaştığını kaydeden Ramin, ilk belirlemelere göre can kaybı ve birkaç bin yaralının olduğunu söyledi. Ramin, yaklaşık 10 bin evin yıkıldığı bilgisini de paylaşarak bu verilerin artabileceğine işaret etti. Ramin, "Tarım arazileri ve çiftçiler etkilendi. Yaklaşık 40 bin hayvan telef oldu. Aynı zamanda yollar ve su kanalları kötü etkilendi" dedi.