Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afganistan’dan yardım çığlığı
Giriş Tarihi: 14.5.2024

Afganistan’dan yardım çığlığı

Sel felaketinde 300’den fazla kişinin ölümüyle sarsılan Afganistan, insani yardım ve barınma için çağrı yaptı. Çok acil insani destek gerektiğine dikkat çekildi

DIŞ HABERLER
Afganistan’dan yardım çığlığı
Afganistan, sağanak yağışlar sonrası 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, insani yardım ve barınma konusunda yardım çağrısı yaptı. Ramin, Türk sivil toplum kuruluşlarının sahaya ilk yardım gönderenler olduğunu dile getirdi. Çok acil insani destek gerektiğine dikkati çeken Ramin, bu zor zamanda ülkesine destek veren sivil toplum kuruluşlarına, Türk devleti ve kurumlarına teşekkür ederek, önceki krizlerde de Türkiye'nin ilk kardeş ülke olarak insani yardımda bulunduğunu anımsattı.




BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Yolların ve iletişimin çok kötü durumda olduğunu ve bu nedenle insani yardım göndermenin de zorlaştığını kaydeden Ramin, ilk belirlemelere göre can kaybı ve birkaç bin yaralının olduğunu söyledi. Ramin, yaklaşık 10 bin evin yıkıldığı bilgisini de paylaşarak bu verilerin artabileceğine işaret etti. Ramin, "Tarım arazileri ve çiftçiler etkilendi. Yaklaşık 40 bin hayvan telef oldu. Aynı zamanda yollar ve su kanalları kötü etkilendi" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan’dan yardım çığlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA