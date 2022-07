Afrikalı çocuklardan Help Yetim’e anlamlı plaket

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam eden Help Yetim, Kurban 2022 Organizasyonu kapsamında Afrika Kıtası'nda hayırlı çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Organizasyonu kapsamında kurban kesen, gıda yardımı dağıtımı yapan, su kuyusu açılışı yapan, Help yetim, çocuklara da bayram hediyesi dağıttı. Bayram harçlıklarını alan minikler, dağıtılan hediyeler ile doyasıya eğlendi. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, Tanzanya'nın Darüsselam Bölgesinin kırsal alanlarında yer alan Safina Widos Chidcare Foundation okulunda eğitim gören 100'e yakın çocuğu giydirerek sevinçlerine ortak oldu.

"AFRİKALI ÇOCUK GÜLSÜN DİYE BURADAYIZ"

Hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklarla çocukları mutlu ettiklerini dile getiren Başkan Ataş, ''Afrika'ya kurban kesim organizasyonları için beş gündür buradayız. Ekiplerimiz, yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve okullarda çocuklara elbise, harçlık, oyuncak vb. hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağlıyoruz. Bizler Afrikalı çocuk gülsün diye buradayız" dedi.

Almanya'dan Tanzanya'ya kadar gelerek okullarına yardım yapan Help Yetim Organizasyonuna teşekkür eden Safina Widos Chidcare Foundation Müdürü Muhammed Muttawin'i organizasyonun genel başkanı Cahit Ataş'a okuldaki çocuklar adına bir teşekkür plaketi verdi.

Afrika'lı çocuklar adına kendisine verilen bu plaketin çok anlamlı olduğunu söyleyen Ataş, "Kendisi küçük ama anlamı büyük olan bu güzel plaket için ben de teşekkür ediyorum. Hayırseverlerin kurban bağışlarını Afrika'da İslami usullere göre keserek özellikle mülteci kamplarına, yetimhanelere ve şehir merkezlerine uzak olan köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir nebze de olsa onları sevindirmişsek ne mutlu bize. Kurban Bayramlarında özellikle Afrika'da yollarımızı bekleyen pek çok ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bu sebeple en ücra noktalardaki ailelere ulaşarak onları mutlu etmenin mutluluğunu hayırseverlerle birlikte yaşıyoruz'' diye konuştu.