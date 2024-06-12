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Giriş Tarihi: 13.6.2024

Akdeniz’de yaşam tatbikatı

Halit TURAN Halit TURAN
Akdeniz’de yaşam tatbikatı
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2023 yılı 2016'nın ardından düzensiz göç açısından "en ölümcül yıl" oldu. 3 bin 41 ölümün yaşandığı Akdeniz'de, TSK, KKTC ve Sahil Güvenlik Komutanlığı "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" düzenledi. Gazimağusa açıklarında çok sayıda göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında denize düşen kazazedeler helikopterlerle denizden alınıp TCSG Güven gemisiyle kurtarıldı. Tatbikata KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
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Akdeniz’de yaşam tatbikatı
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