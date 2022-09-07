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Giriş Tarihi: 7.9.2022 14:22

Almanya’da enerji krizine tepki büyüyor

AA
Almanya’da enerji krizine tepki büyüyor

Enerji krizin en şiddetli yaşandığı ülkelerden olan Almanya’da Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e, krizi yönetememesi nedeniyle tepkiler arttı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in, artan enerji fiyatlarının şirketleri iflasa sürükleyebileceğine yönelik görüşlere karşı "iflas etmezler ama satışları durabilir" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

Muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, mecliste yaptığı konuşmada Bakan Robert Habeck'i eleştirdi.

Merz, "Kendisinin ne kadar çaresiz olduğunu dün televizyonda izledik. Alman iş dünyasının büyük bir bölümünün dün uykuda olduğunu ummaktan başka çaremiz yok." dedi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bakan Habeck için "Habeck hemen istifa" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Robert Habeck, dün akşam ARD televizyonunda katıldığı bir programda, artan enerji fiyatları nedeniyle kış sonunda bir iflas dalgası bekleyip beklemediği sorusuna, "İnsanların para harcamasına bağlı olan dükkanlar, çiçekçiler, organik gıda dükkanları, fırınlar da dahil satın alma isteksizliği olduğu için gerçek sorunlar yaşıyorlar. O zaman otomatik olarak iflas etmezler ama satışları durabilir." cevabını vermişti.

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Almanya’da enerji krizine tepki büyüyor
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