Almanya’da tarihin en büyük vergi sahtekarlığı! Gizli tutanaklar ortaya saçıldı...

Ancak Olearius'un günlüğünde Scholz ile 3 kez görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Eylül 2020'de yapılan Federal Meclis Maliye Komisyonunun toplantısında açıklama yapan Scholz, bu görüşmelere ilişkin herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Tutanaklarda Scholz'un "bu buluşmalara ilişkin somut bir şey hatırlamadığı açıklaması yaptığı" yer aldı.

Haberde, 2011-2018 döneminde Hamburg Eyaleti Başbakanlığı yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'un, Olearius ile Hamburg şehrinde birçok kez bir araya geldiğini hatırladığı ancak Olearius ile makam odasındaki buluşmayı hatırlamamasının dikkati çektiği kaydedildi.