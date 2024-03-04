Alzheimer tartışması tıp dünyasını ikiye böldü

ABD merkezli Alzheimer Derneği'nin önerdiği yeni tanı yöntemleri tartışma yarattı. Gerçekleştirilen bir panelde bilim insanları sağlıklı, orta yaşlı yetişkinlere Alzheimer hastalığı tanısı konmasını sağlayacak öneriler sundu. Derneğin planına göre, hastalığın tanımı hiçbir bilişsel veya hafıza sorunu olmayan milyonlarca insanı kapsayacak şekilde genişletilebilir. Alzheimer Derneği'nin baş bilim sorumlusu Maria Carrillo, "Bu girişimin amacı erken teşhis ve tedavi bilimini ilerletmektir. Demansı önlemek için hastalığı belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit edip tedavi etmemiz gerekiyor" dedi. Doktorlar ise, sağlıklı yetişkinlere aslında hiçbir zaman sahip olmayacakları, hayatlarını değiştirecek bir hastalık teşhisi koymanın "çok ciddi" tehlikeleri konusunda uyardı.