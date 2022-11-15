Ankara görüşmesi umut oldu: G20 Zirvesi’ne Ukrayna barışı damga vurdu

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeyle Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'ndan oluşan G20 grubunun liderlerinin Endonezya'nın Bali adasındaki zirvesi dün başladı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiğiirveye Ukrayna'daki savaş damga vurdu. ABD merkezli Politico sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ile Ukrayna arasında olası bir müzakere için zemin hazırladığını yazdı.Ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil ettiği toplantıda, "Savaş durmazsa, dünya yol almakta zorlanacak" dedi.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'ya "Ukrayna'dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun" diye seslendi.Çin lideri Şi Cinping, "Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi" çağrısında bulundu.ABD ve Rusya'nın en üst düzey istihbarat yetkilileri önceki gün Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. ABD basınına göre iki ülkenin temas halinde olması barış umutlarını artırıyor. Bugün sona erecek G20 Zirvesi'nin sonunda yayımlanacak bildiride birçok ülkenin, Ukrayna'nın işgalinin sert bir dille kınandığı bildiriye onay vermesi bekleniyor.LIDERLERE video bağlantısıyla hitap eden Ukrayna lideri Voladimir Zelenski "Rusya'nın bu yıkıcı savaşı durdurulmalı" diye konuştu. Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas için ateşkes koşullarını düzenleyen ve başarısızlıkla sonuçlanan ilk iki Minsk anlaşmasına gönderme yaparak "Rusya'nın hemen bozacağı üçüncü bir Minsk olmayacak" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Zelenski'nin sözlerinin Ukrayna tarafının müzakereler konusundaki isteksizliğinin kanıtı olduğunu söyledi.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi. 193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 94 ülke lehte,14 ülke aleyhte oy kullanırken 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya'dan söz konusu karara "Bu sürecin organizatörleri rezervlerimizin soygununu tamamlamaya çalışıyor. Bu, BM platformunun kullanılarak soygunun resmileştirilmesidir" dedi.LAVROV, ABD ve AB'nin Rus tahıl ve gübresinin ihracatındaki kısıtlamaları kaldırma garantisi sunduğunu belirtti.