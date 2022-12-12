AP’deki rüşvet skandalında soruşturma genişliyor

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, AP Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, AP'de çalışan 10 kişinin bilgisayar sistemlerine erişimlerinin dondurulduğu, bunun, gerekli verilerin kaybolmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede AP'de bugün öğleden sonra aramalar yapıldığı, aramalarda amacın bu tür verileri ele geçirmek olduğu bildirildi.

Savcılık açıklamasında ayrıca dün İtalya'da da aramalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, İtalya'daki aramalar hakkında detaylı bilgi yer almadı.

Belçika Savcılığının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 noktada baskınlar ve aramalar gerçekleştirildi. Bunların 19'unun evlerde, birinin ise Avrupa Parlamentosundaki ofislerde yapılan aramalar olduğu kaydedildi.

YÜZ BİNLERCE AVRO BULUNDU

Aramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin avro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin avro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulundu.