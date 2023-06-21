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Giriş Tarihi: 21.6.2023 11:10

Astana'da kritik temas! Türkiye, İran, Rusya ve Suriye tarafları bir araya geldi: Masada 4 konu var

Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcıları Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi. Kritik 4 konunun ele alındığında dikkat çekilirken Ankara'nın önceliğinin Suriye'de siyasi bir istikrar olduğuna dikkat çekildi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Astana’da kritik temas! Türkiye, İran, Rusya ve Suriye tarafları bir araya geldi: Masada 4 konu var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye rejimi ile temas kurulması yönündeki mesajlarının ardından başlayan süreç kapsamında Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcıları Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Masada var olan kritik 4 konu ise şöyle:

  • Terörle mücadelede işbirliği
  • Geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması
  • Siyasi sürecin ilerletilmesi
  • Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği

Türkiye 20-21 Haziran'daki toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak etti. Masada, terörle mücadelede işbirliği, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konuları yer aldı.

Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması noktasında müzakerelerin yapılması da öngörülüyor.

Ankara, rejim ile temaslarına ilişkin Suriye muhalefetini bilgilendiriyor. Türkiye, Suriye muhalefetinin garantörü olarak, muhalefetin hakları hilafına hareket etmeyeceğini dile getiriyor.

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Astana'da kritik temas! Türkiye, İran, Rusya ve Suriye tarafları bir araya geldi: Masada 4 konu var
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