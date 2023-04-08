Atina’dan terör örgütünün eğitim kampına kilit: PKK kaçacak delik arıyor

Türkiye'nin terör örgütleriyle her alanda mücadelesi aralıksız sürüyor. ABD ve Batı'nın desteklerine rağmen Türkiye, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan Suriye merkezli YPG'ye de inlerini dar ediyor. Son olarak YPG elebaşısı Mazlum Abdi'nin konvoyuna Süleymaniye'de insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi. Bu ve diğer birçok operasyonun ardından PKK militanları başta Suriye ve Irak olmak üzere Avrupa'da da kaçacak delik arar hale geldi. Özellikle Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son günlerde yaşanan olumlu hava, PKK'yı da iyice köşeye sıkıştırmaya başaldı.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Panayotopulos, salı günü Türkiye'ye yaptığı ziyaret için "Mükemmel bir misafirperverlik, aile ortamı, pozitif bir samimiyet" tanımlarını kullandı. Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Yunan Kathimerini gazetesi ise farklı bir detaya yer verdi. Habere göre Atina yönetimi Lavrion Kampı'nın kapatılmasına karar verdi. Yunan Göç Bakanlığı, kampın "yaşamaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kademeli olarak kapatılacağını duyurdu. Türkiye söz konusu kampta terör örgütü PKK'lıların varlığından rahatsızlığını dile getiriyordu. Kampın kademeli boşaltılmaya başlandığı belirtilen haberde kararın Türkiye'yi de memnun edecek bir adım olacağı kaydedildi. Ankara dış politika ve güvenlik meselerinde taviz vermemesinin meyvelerini teker teker topladığı bir sürece girdi.Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Türkiye'nin tezlerini haklı çıkardı. Stoltenberg, PKK ile mücadele etmenin İsveç'in "kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine" de yardımcı olacağını belirterek "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz" demişti. NATO'nun da baskısı altında olan İsveç bu konuda yasalarını değiştirdi. Şimdi Türkiye, teröristleri iade etmesi gibi konularda İsveç'ten somut adımlar bekliyor.İsveç'tePKK'lı militanların bağış adı altında haraç toplamalarının da önüne geçiliyor. Benzer bir adım da Fransa'dan geldi. Fransa'da terör örgütü PKK mensubu 11 kişi, örgüte finansman sağlama ve zorla üye toplama suçlarından yargılanıyor. Her fırsatta PKK'ya kucak açan Fransa'da söz konusu davayı haberleştiren Fransız basını bile militanlara isyan etti. Haberlerde PKK'lıların şantajlarına yer verildi ve zorla para topladıkları belirtildi.MİLİTANLAR barındıkları yerler- de kaçacak yer ararken önceki gün Irak'ın Süleymaniye kentinde de terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin konvoyu vuruldu. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi. Hedef alınan konvoyda teröristbaşı Mazlum Abdi ile birlikte üç ABD askeri personelinin bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD destekli teröristbaşı Abdi'yi hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) operasyonu olduğunu yazdı. Söz konusu patlama Türkiye'nin Türk hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatmasından günler sonra yaşandı.TÜRKİYE'NİN terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi Suriye ve Irak'ta da sürüyor. Son zamanlarda Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yürütülen dörtlü zirvelerde de ana gündem maddelerinden bir tanesi terör örgütü PKK/ YPG ile mücade oluyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor ve terör örgütü PKK/YPG'yle ortak mücadele vurgusu yapıyor.