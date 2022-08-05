Atmosfere girdi, bir anda geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü. Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi.
GÜÇLÜ BİR PARLAMA SAÇTI
Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Atmosfere giren göktaşı Brezilya’da geceyi gündüze çevirdi | Video
NEREYE DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR
Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo'da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais'te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.