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Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:13 Son Güncelleme: 5.8.2022 10:32

Atmosfere girdi, bir anda geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada

İHA
Atmosfere girdi, bir anda geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada

Brezilya'da gece vakti atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi. O anlar kameraya yansırken göktaşının saçtığı güçlü par parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü. Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi.

GÜÇLÜ BİR PARLAMA SAÇTI

Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Atmosfere giren göktaşı Brezilya’da geceyi gündüze çevirdi | Video

NEREYE DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo'da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais'te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Atmosfere girdi, bir anda geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
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