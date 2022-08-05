Atmosfere girdi, bir anda geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada

GÜÇLÜ BİR PARLAMA SAÇTI

Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

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NEREYE DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR



Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo'da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais'te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.